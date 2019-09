Live-Ticker RB Leipzig - FC Bayern: Aufstellung ist da! Mit dieser Formation beginnt München

Spitzenspiel am Samstagabend

In Kürze steht der Kracher des 4. Bundesliga-Spieltages an: Der FC Bayern München ist zu Gast bei RB Leipzig. Mit diesen Aufstellungen beginnen die Topteams das Duell. Live-Ticker.

RB Leipzig - FC Bayern München -:- (-:-), Anstoß: Samstag, 18.30 Uhr

RB Leipzig: Gulasi - Klostermann, Konaté, Orban, Halstenberg - Laimer, Mukiele, Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner Bank: Mvogo, Haidara, Ilsanker, Lookman, Nkunku, Cunha, Schick, Ampadu, Demme FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Alaba - Kimmich, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski Bank: Ulreich, Martinez, Coutinho, Cuisance, Perisic, Arp, Boateng, Davies, Tolisso Tore: Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

17.28 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Wir sehen: Star-Neuzugang Philippe Coutinho nimmt erstmal auf der Bank Platz, im offensiven Mittelfeld darf FCB-Ikone Thomas Müller ran. Gegen Timo Werner und Co. werden Niklas Süle und Lucas Hernandez Gemeinschaftsarbeit leisten, auf den Flügelpositionen hat das Duo Kingsley Coman und Serge Gnabry den Vorzug gegenüber Ivan Perisic erhalten.

RB Leipzig gegen FC Bayern: Gäste heute im eleganten Dunkelblau

17.25 Uhr: Werfen wir einen Blick in die Bayern-Kabine! In welcher Spielbekleidung läuft das Team von Trainer Niko Kovac heute auf? Hier die Auflösung:

Update vom 14. September, 16.15 Uhr: In etwa zwei Stunden erfolgt der Anpfiff zum Schlagerspiel zwischen dem neuen Team von Julian Nagelsmann und dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Mit den Aufstellungen dürfen wir etwa gegen 17.30 Uhr rechnen. Der heutige Gegner RB Leipzig wird des Öfteren wegen seiner fehlenden Tradition und dem Brausegiganten als Sponsor im Rücken von Fußballfans kritisch beäugt. Warum der aktuelle Tabellenführer der Liga jedoch äußerst gut zu Gesicht steht, hat unser Kollege Jonas Austermann in einem Kommentar für tz.de* zusammengefasst.

Update vom 13. September, 14.12 Uhr: Spiel eins nach der EM-Quali-Pause - und was für eins! RB Leipzig empfängt den FC Bayern München, Erster gegen Zweiter, Jungklub gegen Tradition.

Es wird ganz sicher auch ein Duell der Trainer: Auf der einen Seite Jungspund Julian Nagelsmann, auf der anderen Seite Double-Triumphator Niko Kovac. Wie geht man die Aufgabe an? Wir haben uns Gedanken zur Aufstellung gemacht.

Diego Demme hofft natürlich auf einen Leipziger Erfolg, sein alter Kumpel Joshua Kimmich will den Bayern-Sieg. Jetzt wurden pikante Details enthüllt.

RB Leipzig - FC Bayern München: Bundesliga im Live-Ticker

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Bundesliga-Match des FC Bayern München bei RB Leipzig. Anpfiff der Partie ist am Samstag, 14. September, um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena am Leipziger Sportforum. +++

Erstmeldung vom 13. September: München - Nach der Länderspielpause geht es in der Bundesliga endlich wieder weiter. Alle seine Nationalspieler seien unversehrt zurückgekehrt, teilte FC-Bayern-Trainer Niko Kovac vor dem Schlager gegen RB Leipzig mit. Nur für einen war die Reise vorzeitig beendet: Aufgrund seiner Verletzung musste Leon Goretzka operiert werden.

Wie lange er ausfallen wird, ist bislang noch unklar. Für das Spitzenspiel gegen RB Leipzig muss er jedenfalls passen.

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag (im Ticker bei tz.de* zum Nachlesen) sprach Kovac außerdem von einem richtungsweisenden Spiel, einem bevorstehenden Abnutzungskampf. „Es waren bisher enge Spiele. Man muss dort versuchen, klar dagegen zu halten. Wir wissen, dass wir dort auf eine gute Mannschaft treffen. Aber wir sind der Deutsche Meister und wir fahren dorthin mit einem Selbstvertrauen, dass wir gewinnen.“ Dass es schwer werde, das wisse man.

Neben Leon Goretzka ist bislang noch unklar, ob Neuzugang Phillippe Coutinho in der Startelf stehen wird, wie tz.de* berichtet. Eine Option sei Thomas Müller, sagte Kovac.

Live-Ticker: RB Leipzig personell geschwächt? Kampl-Einsatz fraglich

RB Leipzig bangt um einen Einsatz von Kevin Kampl. Nach wie vor habe er mit Problemen am Sprunggelenk zu kämpfen, so äußerte sich Cheftrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag auf der Pressekonferenz. „Stand jetzt gehe ich nicht davon aus, dass er Samstag nicht spielen kann.“ Eine Rückkehr von Innenverteidiger Dayot Upamecano stehe dagegen in Kürze bevor, ein Einsatz am vierten Spieltag komme allerdings noch zu früh. „Wir haben punktemäßig das Maximale geholt und würden da gerne am Samstag weitermachen“, meinte Nagelsmann.

Sicher wird es auch das Duell der Topstürmer - Timo Werner auf Leipziger Seite und Robert Lewandowski in den Farben des FC Bayern. tz.de* stellt die beiden gegenüber. Vor dem Spitzenspiel tauschten einige Beteiligte schon einmal Nettigkeiten untereinander aus.

RB Leipzig gegen FC Bayern München im direkten Vergleich: Das sagt die Statistik

Datum Wettbewerb Spiel Ergebnis 25.05.2019 DFB-Pokal RB Leipzig - FC Bayern München 0:3 (0:1) 11.05.2019 Bundesliga RB Leipzig - FC Bayern München 0:0 (0:0) 19.12.2018 Bundesliga FC Bayern München - RB Leipzig 1:0 (0:0) 18.03.2018 Bundesliga RB Leipzig - FC Bayern München 2:1 (1:1) 28.10.2017 Bundesliga FC Bayern München - RB Leipzig 2:0 (2:0)

Wer setzt sich am Ende also durch? Das Spitzenspiel wird mit Spannung erwartet. Wo Sie die Partie live verfolgen können, erfahren Sie hier.

