Live-Ticker: Aufstellung ist da! FC Bayern gegen die Wölfe mit nur einem Profi auf der Bank

17. Spieltag der Bundesliga

Für Robert Lewandowski geht es gegen den VfL Wolfsburg darum, einen Bundesliga-Rekord von Gerd Müller zu knacken. Für den FC Bayern darum, an RB Leipzig und Gladbach dran zu bleiben. Das Spiel im Live-Ticker.

FC Bayern München - VfL Wolfsburg -:- (-:-) (Samstag, 15.30 Uhr)

-:- (-:-) (Samstag, 15.30 Uhr) Robert Lewandowski könnte Uralt-Rekord von Gerd Müller knacken.

könnte Uralt-Rekord von knacken. Bayern müssen auf Corentin Tolisso, Leon Goretzka und Thiago verzichten.

FC Bayern München - VfL Wolfsburg -:- (-:-), Samstag, 15.30 Uhr

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - Müller, Coutinho - Perisic, Lewandowski, Gnabry Bank: Ulreich, Dajaku, Boateng, Singh, Mai, Batista-Meier, Zirkzee VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Brooks, Tisserand, Roussillon - Guilavogui - Schlager, Arnold - Klaus, Steffen, Victor Bank: Pervan, William, Bruma, Otavio, Brekalo, Weghorst, Gerhardt, Knoche, Ginczek Tore: - Schiedsrichter: Christian Dingert (Gries)

14.58 Uhr: Hui! Da legt sich aber jemand weit aus dem Fenster. Didi Hamann legt sich bei Sky in der Vorberichterstattung fest: „Für mich ist es ausgeschlossen, dass Hansi Flick bis Sommer nicht Trainer des FC Bayern sein wird.“ Sind wir mal gespannt. Nach der Partie wollen sich der Coach und die FCB-Bosse zusammensetzen und für die Rückrunde entscheiden.

14.50 Uhr: Bei den Gästen aus Wolfsburg sitzt Top-Stürmer Wout Weghorst nur auf der Bank. Der Niederländer hatte allerdings unter der Woche mit Fieber zu kämpfen...

14.42 Uhr: Ein Jubiläum gibt‘s heute auch zu feiern!David Alaba absolviert heute sein 250. Bundesligaspiel. Glückwunsch.

14.38 Uhr: Flick stellt Kimmich wieder auf die Sechs, Pavard verteidigt dafür rechts hinten. Ansonsten stellt sich die Mannschaft quasi von selbst auf. Nach der Partie wird Robert Lewandowski umgehend an der Liste operiert.

14.36 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da! Lediglich ein Profi sitzt auf der Bank. Jerome Boateng muss zu Beginn zuschauen, Javi Martinez bekommt in der Innenverteidigung den Vorzug vor dem Weltmeister.

14.22 Uhr: So, Freunde der Sonne! In gut einer Stunde rollt ein letztes Mal für 2019 die Kugel durch die Allianz Arena. Wir sind schon ganz heiß und freuen uns auf die Partie desFC Bayern gegen den VfL Wolfsburg.

München - Robert Lewandowski steht am 17. Spieltag der Bundesliga im Fokus. Mehr als ohnehin. Denn: Der Torjäger des FC Bayern könnte den Hinrunden-Tore-Rekord der Münchner Legende Gerd Müller aus der Saison 1968/69 knacken - damals hatte Müller am Ende der Hinrunde 20 Tore erzielt.

FC Bayern gegen VfL Wolfsburg: Robert Lewandowski auf Gerd Müllers Spuren

Der heute 74-Jährige hält auch den zweiten Platz, mit 19 Toren aus der Saison 1976/77. Lewandowski steht eine Partie vor Hinserien-Schluss aktuell bei 18 Treffern.

Der 31-Jährige Pole bräuchte also einen Doppelpack, um zu Müller aufzuschließen - oder gar einen Hattrick, um den einstigen „Bomber der Nation“ zu übertreffen.

Auf lange Sicht ist freilich auch der Rekord Müllers über eine ganz Saison gesehen drin - in der Spielzeit 1971/72 hatte Müller tatsächlich 40 Tore geschafft. Eine Marke, die Interimstrainer Hansi Flick auch seinem gegenwärtigen Superstar im Angriff zutraut.

FC Bayern gegen VfL Wolfsburg: Zündet Robert Lewandowski nochmal richtig?

„Vor der Saison habe ich ihm gesagt: Weißt du, wer die meisten Tore in der Bundesliga geschossen hat? Im Moment sieht es so aus, als ob er den Rekord erreichen kann. Wir werden ihn dabei unterstützen. Auch deswegen haben wir die Operation verschoben“, sagte Flick auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg in der Allianz Arena München.

Mit Operation ist die Leisten-OP Lewandowskis gemeint, der sich der Stürmer des FC Bayern demnach direkt nach dem Spiel gegen die Niedersachsen unterziehen wird.

„Robert wird direkt nach dem Spiel operiert, direkt nach dem Spiel am Samstag. Wir wollen da keine Zeit verlieren. In der Situation, in der wir sind, sind wir froh, dass wir ihn zur Verfügung haben. Ausfallzeit sind so zehn bis 14 Tage“, erklärte Flick.

FC Bayern gegen VfL Wolfsburg: Hansi Flick hat Personalsorgen

Der Bayern-Trainer hat indes Personalsorgen, neben dem gelbgesperrten Thiago fallen auchLeon Goretzka und Corentin Tolisso aus. „Elf Feldspieler sind fit. Das heißt, einer wird auf der Bank sein, und dazu haben wir fünf Nachwuchsspieler“, erzählte Flick: „Fiete Arp ist noch nicht so weit.“

Der 54-jährige Badener äußerte sich auch zu den defensiven Problemen, die die Bayern beim 3:1 in Freiburg vor allem in der ersten Halbzeit hatten.

FC Bayern gegen VfL Wolfsburg: Hansi Flick erklärt die defensiven Schwächen

„Wir verteidigen mutig nach vorne, spielen mit viel Pressing, stehen hoch“, erklärte er: „Du musst antizipieren. Entweder ein Spieler ist anspielbar oder er hat Zugriff und bindet den Gegner. Zugriff auf den Gegner heißt Restverteidigung. Da musst du gut stehen, da musst du den Gegner markieren. Wenn du aber hoch verteidigst, kann ein Gegner prallen lassen und auf ein, zwei Abwehrspieler drauf laufen. Deswegen ist das schwieriger zu verteidigen.“

Auch gegen den VfL Wolfsburg und dessen gefährlichen Torjäger Wout Weghorst (sieben Saison-Treffer), nachdem am Freitagabend bereits der BVB bei 1899 Hoffenheim gespielt hat?

Im Winter geht es auf dem Transfermarkt rund. Hat Hasan Salihamidzic auch eine Position auf dem Schirm, auf der die Top-Teams Europas besser besetzt und klarer definiert sind?

Verfolgen Sie das letzte Heimspiel des Jahrzehnts am Samstag ab 15.30 Uhr hier im Live-Ticker. Währenddessen planen die Münchner die Rückrunde. Ein möglicher Neuzugang: der Ex-Bayer Emre Can von Juventus Turin, aber auch ein 17-jähriges Wunderkind aus Spanien. Transfer-Ziel Nummer eins bleibt freilich Leroy Sané von Manchester City.

