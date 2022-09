Live-Ticker: Eintracht will gegen Sporting Lissabon den perfekten Champions League-Start

1. Spieltag

Eintracht Frankfurt trifft in der Champions League auf Sporting Lissabon. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Eintracht Frankfurt - Sporting Lissabon, Mittwoch, 7. September, 18.45 Uhr, -:- (-:-)

Frankfurt - Bei Eintracht Frankfurt ist die Euphorie riesig. Am Mittwoch (7. September) empfängt die SGE im ersten Champions League-Spiel der Vereinsgeschichte Sporting Lissabon in der heimischen Karriere. „Es war ein Gänsehautmoment, das Champions-League-Logo in Frankfurt zu sehen. Für alle, die sich mit der Eintracht verbunden fühlen, ist das etwas Besonderes. Wir möchten Energie ins Spiel bringen und den Fans Freude bereiten“, sagte Mittelfeldspieler Djibril Sow auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Eintracht Frankfurt will mit Sieg in die Champions League starten

Der Schweizer gibt sich selbstbewusst vor dem Spiel gegen Sporting Lissabon: „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir vor solchen Spielen den perfekten Mix aus Anspannung und Vorfreude finden. Auch jetzt haben alle ein gutes Gefühl, sind locker und die Vorfreude überwiegt. Die Grenzen nach oben sind nicht festgelegt.“

Den ganzen Rummel rund um die Partie in der seit Wochen ausverkauften Frankfurter Arena blendet Trainer Oliver Glasner aber weitgehend aus. „Bei aller Euphorie ist wichtig, dass wir uns nicht auf den Text der Hymne konzentrieren, sondern unsere Aufgaben auf dem Feld“, mahnte der 48-Jährige. Denn das Ziel ist klar: ein Auftaktsieg. „Lissabon ist eine richtig gute Mannschaft“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. „Aber bei uns funktioniert es momentan sehr gut. Wir haben gegen Sporting auf einem guten Level die Chance, sie zu schlagen.“

Eintracht Frankfurt: Spieler sind selbstbewusst vor Auftakt in die Gruppenphase

Sehr gespannt ist Glasner auf die Fans, die wahrscheinlich etwas ganz Besonderes geplant haben, um die Mannschaft zu unterstützen. „Unsere Fans denken sich immer etwas aus, sind immer kreativ und stehen immer hinter der Mannschaft. Die Choreo wird vielleicht noch etwas kreativer, auf ihren Support konnten wir uns bisher ohnehin verlassen“, so der SGE-Coach.

Ziel von Eintracht Frankfurt ist das Erreichen des Achtelfinales der Champions League. „Wir wissen, dass wir ganz viel Qualität in der Mannschaft haben. Es ist sehr viel möglich. Wir wollen so gut wie möglich auftreten und so weit wie möglich kommen“, verkündete Nationaltorwart Kevin Trapp.