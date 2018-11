Live-Ticker: Schafft das DFB-Team gegen die Niederlande den Klassenerhalt?

Letztes Spiel in der Nations League

Zum Abschluss der Gruppenphase in der ersten Saison der Nations League empfängt Deutschland die Niederlande. Wir begleiten die Partie am Montagabend in Gelsenkirchen im Live-Ticker.

Nations League: Deutschland - Niederlande -:- (Mo, 20.45 Uhr), in Gelsenkirchen

Deutschland: --- Niederlande: --- Tore: --- Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Partie zwischen Deutschland und den Niederlanden in der Nations League. Anstoß in der Gelsenkirchener Veltins-Arena ist am Montagabend um 20.45 Uhr.

Nations League: Vorbericht zu Deutschland gegen Niederlande

Im letzten Länderspiel des Jahres sinnt das DFB-Team auf Revanche für das 0:3 gut einen Monat zuvor in Amsterdam und peilt den ersten Dreier in der Geschichte der Nations League an. Im Hinspiel hatten die Tore von Virgil van Dijk, Memphis Depay und Georginio Wijnaldum der Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw die höchste Pleite in einem an Rückschlägen reichen Jahr beschert. Es war die erste Niederlage gegen den Nachbarn nach 16 Jahren.

Zum 42. Mal steigt das Prestigeduell zwischen beiden Fußball-Großmächten. 15 dieser Vergleiche endeten mit einem deutschen Sieg, „Oranje“ behauptete sich elfmal, 15 Spiele endeten unentschieden. Der bis dato letzte DFB-Erfolg datiert vom 13. Juni 2012, als Mario Gomez im EM-Gruppenspiel im ukrainischen Charkow mit einem Doppelpack ein 2:1 herausschoss. Für die Niederlande war Robin van Persie erfolgreich. In Deutschland trafen beide Nationalmannschaften zuletzt am 15. November 2011 aufeinander. Damals trafen Thomas Müller, Miroslav Klose und Mesut Özil in Hamburg zum ungefährdeten 3:0.

Im Kader der „Elftal“ steht kein einziger Bundesliga-Legionär. Mit dem Ex-Hoffenheimer Ryan Babel und dem früheren Mönchengladbacher Luuk de Jong haben aber zwei Profis aus dem Team von Bondscoach Ronald Koeman bereits Erfahrung in der höchsten deutschen Spielklasse gesammelt. Deutschland verzichtet auf den formschwachen Jerome Boateng und Keeper Marc-Andre ter Stegen.

