Live-Ticker: Mexiko drückt - ter Stegen rettet doppelt

Halbfinale beim Confed Cup

+ © AFP Mexiko um Herrera setzt Deutschland unter Druck. © AFP

Im Halbfinale beim Confed Cup geht es für Weltmeister Deutschland gegen Mexiko um den Einzug ins Endspiel von St. Petersburg. Wir tickern die Begegnung live für Sie.

Deutschland - Mexiko 2:0 (-:-)

Deutschland: Ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Ginter - Henrichs, Rudy, Goretzka, Hector - Stindl, Draxler - Werner Trainer: Joachim Löw Mexiko: Ochoa - Layun, Araujo, Moreno, Alanis - J. dos Santos, Herrera, G. dos Santos - Raul Jimenez, Chicharito, Aquino Trainer: Juan Carlos Osorio Tore: 1:0 Goretzka (6‘); 2:0 Goretzka (8‘) Schiedsrichter: Néstor Pitana (Argentinien)

>>> Ticker aktualisieren <<<

45. Minute: Halbzeit! Wichtig, dass Deutschland die Führung mit in die Pause nehmen kann.

45. Minute: Aus der Standardsituation entsteht keine Gefahr. Das dürfte es gewesen sein, es wird nur eine Minute nachgespielt.

45. Minute: Draxler holt Herrera von den Füßen und Mexiko bedankt sich für einen Freistoß aus weniger als 30 Metern Torentfernung.

42. Minute: Werner erobert zweimal den Ball - und verliert ihn zweimal mit einem Fehlpass gleich wieder. Sinnbildlich für das deutsche Spiel im Moment.

41. Minute: Deutschland kommt gerade nicht aus der eigenen Hälfte raus. Umso wichtiger wäre es, ohne Gegentor in die Pause zu gehen.

40. Minute: ein Freistoß von Herrera aus etwa 25 Metern senkt sich gefährlich in Richtung der Querlatte. Ter Stegen klärt deshalb zur Ecke. Aus der entwickelt sich keine weitere Gelegenheit.

37. Minute: Trotz der Führung agiert Deutschland in dieser Phase des Spiels auf einmal völlig kopflos. Erkämpfte Bälle werden schnell wieder hergegeben, Konter nicht konsequent zu Ende gespielt - folglich drängen die Mexikaner immer stärker auf den Anschlusstreffer.

36. Minute: Wieder rettet ter Stegen! Mexiko reagiert nach einem Ballverlust von Stindl ganz schnell und leitet einen Konter ein, der in einem Querpass auf Chicharito endet. Der Leverkusener kommt aus kurzer Distanz gant frei zum Abschluss, aber ter Stegen reißt die Arme hoch und verhindert ein Gegentor.

33. Minute: Ganz wichtige Parade von ter Stegen! Chicharito leitet einen Freistoß dirket in den Sechzehner zu Giovani dos Santos weiter. Der will ihn nach links in die lange Ecke schieben, aber ter Stegen stellt seinen Fuß dazwischen. Beste Chance der Mexikaner bislang.

32. Minute: Böser Ballverlust von Draxler! In der Vorwärtsbewegung luchst Giovani dos Santos dem deutschen Kapitän die Kugel ab. Zum Glück aus deutscher Sicht schließt er danach aber etwas überhastet weit rechts am Tor vorbei.

30. Minute: So langsam müssen die Deutschen aufpassen! Eben hatte Giovani dos Santos wieder viel Platz und Zeit, zu einem Dribbling in den deutschen Strafraum anzusetzen. Noch ergab sich daraus noch keine Chance für die Mexikaner, aber dennoch sollte das DFB-Team die Konzentration nicht schleifen lassen.

29. Minute: Mexiko spielt sich über rechts durch, eine Flanke von Julio dos Santos kommt aber viel zu weit.

28. Minute: Herrera hat zu viel Zeit um in Richtung Strafraum zu dribbeln. Sein halbhohes Zuspiel prallt dann vom Rücken eines deutschen Verteidigers ab. Mexiko kommt nun besser ins Spiel und nimmt die angebotenen Räume mit Dank an.

27. Minute: Nun lassen die Deutschen ihrem Gegner etwas mehr Raum und nehmen das Tempo raus.

25. Minute: Julio dos Santos versucht aus zentraler Position, zum Abschluss zu kommen, aber Kimmich wirft sich dazwischen und vereitelt die Situation.

23. Minute: Deutschland tritt hier hochmotiviert und selbstbewusst auf. Früh werden die Mexikaner attackiert, Stindl provoziert so erneut einen Ballverlust.

19. Minute: Nächste große Chance für Deutschland! Henrichs schickt den Leipziger über rechts, dann kommt Werner alleine auf Ochoa zu. Der mexikanische Keeper pariert seinen Schuss jedoch und vereitelt so eine gute Möglichkeit. Hier wäre mehr drin gewesen!

18. Minute: Die Ecke senkt sich zwar auf den zweiten Pfosten, dort kann aber ein Mexikaner klären.

17. Minute: Kimmich setzt Stindl im Strafraum in Szene, ein mexikanischer Verteidiger klärt aber. Obwohl Stindl noch dran war, gibt es Ecke für Deutschland.

16. Minute: Die deutsche Mannschaft hat sichtlich Spaß an diesem Spiel. Mit dieser schnellen Führung ist das nicht überraschend. So haben die Spieler Selbstvertrauen, auch der Spielaufbau gelingt wesentlich besser als zu Beginn gegen Kamerun.

15. Minute: Kimmich rutscht beim Versuch, einen langen Ball auf Werner zu spielen, aus. Deswegen kommt der Pass zu weit und wird vom mexikanischen Keeper Ochoa aufgenommen.

11. Minute: Mexiko bemüht sich um eine Antwort. Die erste Ecke für die Südamerikaner kann Araujo aber nicht aufs Tor bringen.

8. Minute: Tooooooooor! Und schon wieder Goretzka! Was für ein Traumstart für die deutsche Mannschaft! 2:0! Diesmal sieht Werner die Lücke und bedient Goretzka im Strafraum. Der bedankt sich ganz lässig mit seinem dritten Treffer im Turnier.

6. Minute: Toooooooor für Deutschland! Der Konter läuft schnell über die rechte Seite, wo Hendrichs viel Platz hat und Goretzka in der Mitte sieht. Der Schalker schließt direkt ab und haut die Kugel ins linke untere Eck.

5. Minute: Aus einem Ballverkust von Henrichs gegen Giovani dos Santos entwickelt sich der erste Angriff der Mexikaner.

4. Minute: Beide Mannschaften greifen in der Anfangsphase früh an und zwingen den Gegner zu Fehlern. Deswegen kommt noch kein richtiger Spielfluss zustande.

3. Minute: Kurze Schrecksekunde für die Mexikaner: Aquino knickt nach einem Zweikampf um, er macht aber schnell weiter.

1. Minute: In der Abwehr sind die Mexikaner anfällig - das fällt bereits auf, als ein Rückpass von Alanis beinahe zu kurz kommt, nachdem die Deutschen ihn früh unter Druck setzen.

1. Minute: Der Ball rollt! Deutschland hat angestoßen.

+++ So, in zehn Minuten wird es ernst! Gleich kommen die Teams auf den Rasen. Dann werden wie gewohnt die Nationalhymnen gespielt, ehe Schiedsrichter Néstor Pitana die Partie eröffnen wird.

+++ Wie wir es beim Confed Cup mittlerweile gewohnt sind, haben noch nicht viele Fans den Weg ins Stadion gefunden. Auch wenn immerhin ein Halbfinale gespielt wird.

+++ Mit dem Spielort Sotschi hat Deutschland beim Confed Cup bisher gute Erfahrungen gemacht: Hier gewann das DFB-Team sowohl das Auftaktspiel gegen Australien als auch das letzte Gruppenspiel gegen Kamerun. Ein gutes Omen? Nun, auch Mexiko hat bisher nicht in Sotschi verloren. „El Tri“ siegte hier in der Vorrunde gegen Neuseeland.

+++ Benjamin Henrichs in der Startelf - das ist schon eine Überraschung. Der 20-jährige Leverkusener durfte gegen Kamerun für die letzte Viertelstunde ran, heute vertraut ihm der Bundestrainer von Beginn an. Außerdem sind Goretzka, Hector und Stindl wieder dabei, die gegen die Afrikaner noch geschont worden waren.

+++ Die deutsche Aufstellung ist da! Joachim Löw schickt eine offensive Formation mit Dreierkette aufs Feld. In der Offensive stürmen Draxler, Stindl und Werner. Mustafi und Süle bleiben erstmal draußen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Halbfinale der deutschen Nationalmannschaft beim Confed Cup! Gegner ist Mexiko, das in seiner Gruppe unter anderem Gastgeber Russland ausschaltete. Gespielt wird in Sotschi, Anstoß ist am Donnerstag um 20 Uhr.

Deutschland - Mexiko: Vorbericht

Am kommenden Donnerstagabend wird Joachim Löw, Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, zum 151. Mal als Bundestrainer auf der Bank Platz nehmen. Auf Rekordhalter Sepp Herberger (168 Länderspiele als Cheftrainer der Nationalmannschaft) fehlen dann nur noch 17 Spiele. Der Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Kamerun (3:1) war Löws 100. Erfolg als verantwortlicher DFB-Trainer - ein Meilenstein. In den vergangenen Tagen erhielt das deutsche Team eine wohlverdiente Trainingspause. Nun sind die Spieler wieder ausgeruht und hoch motiviert. Timo Werner verkündete sogar: „“Wir sind nicht hier, um zu sagen: „Zweiter, Dritter oder Vierter zu werden, reicht uns. Das nächste Ziel ist, das Finale zu erreichen.“

In bislang zehn Begegnungen mit den Mexikanern konnte die deutsche Auswahl bisher vier Spiele gewinnen. Zudem gab es fünf Unentschieden und eine Niederlage. Die letzte Begegnung der beiden Nationalmannschaften fand vor 12 Jahren passenderweise ebenfalls beim Confed Cup statt - damals in Deutschland. Seinerzeit erzielten Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Robert Huth und Michael Ballack beim 4:3-Sieg die Tore für die DFB-Elf.

fmü/sr