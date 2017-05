Live-Ticker: BVB-Flieger landet mit Verspätung

BVB-Pokalfeier 2017

+ © AFP Der BVB-Flieger drehte vor der Landung zwei Ehrenrunden über den wartenden Fans am Borsigplatz. © AFP

Borussia Dortmund feiert am Sonntag mit rund 200.000 Fans seinen Pokalsieg in der westfälischen Heimat. Wir berichten hier im Live-Ticker von der BVB-Pokalfeier 2017.

15.59 Uhr: Und auch hier nochmal ein tolles Twitter-User-Bild vom BVB-Flieger:

15.45 Uhr: Die Feuerwehr hat das Flugzeug von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund am Sonntagnachmittag nach der Landung auf dem Dortmunder Flughafen um kurz vor 15 Uhr mit Wasser-Fontänen begrüßt. Als der Flieger nach der Ankunft Richtung Terminal fuhr, passierte er zwei Feuerwehrwagen, die die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel im Flugzeug bei hochsommerlichen Temperaturen mit jeweils einem mächtigen Wasserstrahl willkommen hießen.

Der Pokal wurde während des Flugs im Cockpit auf der Instrumenten-Console deponiert. Am Eurowings-Mannschaftsairbus waren vor dem Abflug BVB-Fahnen an den Cockpitfenstern montiert worden. Kapitän Marcel Schmelzer und Marco Reus verließen als Erste mit dem Pokal die Maschine über die Gangway. Wenig später posierte die Mannschaft auf dem Rollfeld mit dem "Pott" vor dem Flieger.

BVB-Flieger landet mit Verspätung

15.38 Uhr: Nach zwei Ehrenrunden über den wartenden Fans am Borsigplatz ist DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund am Sonntag mit einer rund halbstündigen Verspätung in der Heimat gelandet. Der am Samstag durch einen 2:1-Sieg gegen den Bundesliga-Rivalen Eintracht Frankfurt errungene Pokal stand während des Fluges EW1909 im Cockpit. „Wir reisen mit Handgepäck“, schrieb der BVB unter ein entsprechendes Foto auf dem offiziellen Twitterkanal, der am Sonntag in „Pokalsieger 2017“ umgetauft wurde.

15.33 Uhr: Trotz vieler Turbulenzen hat BVB-Coach Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft alle zuvor gesteckten Saison-Ziele erreicht. Die Zeichen zwischen Borussia Dortmund und Tuchel stehen dennoch auf Trennung? Der Geschäftsführung um Hans-Joachim Watzke stehen daher schwierige Wochen bevor, meint Peter Schwennecker in seinem Kommentar auf wa.de. Seht ihr das genauso?

14.14 Uhr: Wo Sie die Feierlichkeiten und den Korso im TV verfolgen können, das lesen Sie in unserem Extra-Artikel.

13.50 Uhr: Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu garantieren, ist die Polizei in Alarmbereitschaft. Mehr als 700 Sicherheitskräfte sollen entlang der Strecke im Einsatz sein.

13.45 Uhr: Wie der BVB auf seiner Internetseite mitteilt, rollt der schwarzgelbe Korso über die Oesterholzstraße zunächst Richtung Borsigplatz, der gegen 16 Uhr erreicht und anderthalb Mal umrundet werden soll. Anschließend geht es Richtung Wallring, vorbei an Adlerturm und Stadttheater bis zur Thier-Galerie.

13 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen! Nach fünf Jahren ist es endlich wieder soweit: Borussia Dortmund darf mit seinen Fans einen Titel feiern. Nach dem Sieg im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt werden die Helden am Sonntag von etwa 200.000 Fans erwartet - los gehen soll es etwa gegen 15.30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker von den Feierlichkeiten in Dortmund.

