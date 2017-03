Live-Ticker: DFB-Team zu Gast in Aserbaidschan

Baku - Die deutsche Nationalmannschaft kämpft in der WM-Qualifikation in Aserbaidschan um den fünften Sieg im fünften Spiel. Wir berichten am Sonntag im Live-Ticker von der Partie in Baku. Anstoß ist um 18 Uhr (MESZ).



+++ Hallo und herzlich Willkommen zum WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Aserbaidschan. Anstoß der Partie im Nationalstadion in der Hauptstadt Baku ist am Sonntag um 18 Uhr (MESZ).

Vier Spiele, vier Siege, 16:0 - die Bilanz der deutschen Nationalmannschaft in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland ist makellos. So ist es auch kein Wunder, dass sich das DFB-Team bereits zum jetzigen Zeitpunkt satte fünf Punkte Vorsprung auf Platz zwei herausgespielt hat. Doch auch wenn das Gastspiel in Aserbaidschan für Deutschland eine Pflichtaufgabe zu sein scheint, so muss dieses Spiel auch erst mal gespielt werden. Tatsächlich macht sich das Land aus Vorderasien Hoffnungen, in der Quali-Gruppe C hinter Deutschland Platz 2 und damit einen Play-off-Platz zu erreichen: Die Aserbaidschaner spielen bislang eine starke Runde, besiegten San Marino und Norwegen und holten ein Remis in Tschechien. Lediglich den Nordiren mussten sie sich bislang geschlagen geben, dort aber mit 0:4 recht deutlich.

Trainiert wird die Mannschaft von einem gebürtigen Deutschen: Der Kroate Robert Prosinecki wurde im schwäbischen Schwenningen geboren, legte anschließend als Spieler bei Real Madrid und dem FC Barcelona eine Weltkarriere hin. Er sagt über das anstehende Duell gegen den Weltmeister im Kicker: "Deutschland ist immer Favorit. Wir können nur kämpfen, versuchen, unser Bestes zu geben. Das Beste wäre, wenn die Deutschen sagen würden: Das war nicht so leicht."

