2. Liga am Freitag: Duell der Überraschungsteams – FCK in Paderborn gefordert

Flutlichtspiel

In der 2. Bundesliga kommt es am Freitagabend zum Duell der beiden Überraschungsteams. Hier finden Sie alle Infos zur Partie SC Paderborn gegen 1. FC Kaiserslautern:

Lesen Sie auch FCK-Ticker: Lautern heute beim SC Paderborn gefordert – erste Infos zum Spiel FCK-Ticker: Lautern heute beim SC Paderborn gefordert – erste Infos zum Spiel

Sowohl der SC Paderborn als auch der 1. FC Kaiserslautern haben aus den ersten 20 Saisonspielen in der 2. Bundesliga 35 Punkte geholt. Mit dieser Ausbeute zählen die beiden Teams in der 2. Bundesliga aktuell zum Kreis der Spitzenklubs. Am Freitag (17. Februar) kommt es in Paderborn zum direkten Duell.

1. FC Kaiserslautern zu Gast beim SC Paderborn – alle Infos zum Spiel des FCK finden Sie im Live-Ticker von LUDWIGSHAFEN24.

Der FCK musste am vergangenen Spieltag einen Rückschlag wegstecken. Die Roten Teufel haben 0:1 beim FC St. Pauli verloren. (nwo)

Rubriklistenbild: © Friso Gentsch/dpa