Leipzig, Union und Freiburg buchen Europapokal-Ticket

Bundesliga

+ © Andreas Gora/dpa Josip Juranovic (l) und der 1. FC Union Berlin werden auch in der kommenden Saison im Europapokal auflaufen. © Andreas Gora/dpa

Der Dortmunder Sieg gegen den VfL Wolfsburg hat auch Folgen für Leipzig, Union Berlin und Freiburg. Das Trio hat sein Europapokal-Ticket sicher. Spannend bleibt das Rennen um die Top-Ränge.

Berlin - RB Leipzig, der 1. FC Union Berlin und der SC Freiburg haben drei Spieltage vor Saisonende in der Fußball-Bundesliga die erneute Europapokal-Qualifikation sicher.

Nach dem 6:0 (3:0) von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg können die drei Clubs nicht mehr von den internationalen Rängen verdrängt werden. Der Dritte Leipzig hat nach dem 31. Spieltag elf Zähler Vorsprung auf den Siebten Wolfsburg, der Vierte Union und der Fünfte Freiburg jeweils zehn Punkte.

Damit haben die drei Vereine mindestens Rang sechs und damit die Teilnahme an der Playoff-Runde zur drittklassigen Conference League sicher. RB Leipzig hat als Dritter gute Chancen auf eine erneute Champions-League-Qualifikation. Auch Berlin und Leipzig, die in dieser Saison in der Europa League angetreten waren, können auf die Königsklasse hoffen.

Bayer Leverkusen hat als Sechster acht Zähler Rückstand auf das Duo. Die Rheinländer können zudem mit einem Europa-League-Triumph das Ticket für die Champions League lösen. Im Halbfinale trifft das Team von Trainer Xabi Alonso auf die AS Rom. Sollte Leverkusen die Europa League gewinnen und in der Liga nicht unter die ersten vier kommen, gibt es in der kommenden Saison fünf Bundesliga-Starter in der Champions League. dpa