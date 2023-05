Tuchel löst Torwart-Rätsel vor Duell mit RB Leipzig und verkündet Ausfall in der Offensive

Bayern-Coach spricht offen vor Spitzenspiel

Am Samstagabend trifft der FC Bayern auf RB Leipzig, dabei dürfen sich die Münchner keinen Ausrutscher erlauben. Am Freitag spricht Thomas Tuchel auf der Spieltags-PK über die Themen rund um die Partie.

Update, 14.03 Uhr: Nach dieser Frage ist die Pressekonferenz beendet, morgen geht es um 18.30 Uhr mit dem letzten Heimspiel der Saison gegen RB Leipzig weiter.

Update, 14.03 Uhr: Manchester City warf die Bayern im Viertelfinale aus der Champions League, nun zogen die Engländer souverän gegen Real Madrid ins Endspiel. Thomas Tuchel kommentierte dies auf Nachfrage. „Ich hätte es nicht gebraucht, aber es war eine Bestätigung dafür, dass wir auf einem hohen Niveau mit ManCity gekämpft haben. Nach wie vor glaube ich, dass wir sie zweimal am Haken hatten und auch Statistiken im Spiel für uns entschieden haben – sei es mit Sprints, mit Ballbesitz oder intensive Läufe –, was nicht viele Mannschaften schaffen. Das jetzt war eine Demonstration ihrer Stärke und Klarheit. (...) Wir brauchen uns nicht dafür schämen, dass wir ausgeschieden sind.“

FC-Bayern-PK: Tuchel lässt sich nicht in die Kaderplanung blicken - „Netter Versuch“

Update, 14.00 Uhr: Tuchel wird auf die Planung des Kaders gefragt, explizit nach einer „Sechser-Kante“. Darauf antwortet der Coach lachend: „Nice try, guter Versuch. Aber wir werden die Kaderplanung nicht öffentlich machen, auch nicht die vermeintlichen Wünsche des Trainers. Ich muss Sie enttäuschen.“

Update, 13.58 Uhr: Arjen Robben stattete dem FC Bayern am Freitag einen Besuch ab, dabei sprach er auch mit Tuchel. „Ich habe versucht, ihn für morgen zu überzeugen. Er war nicht das Problem, die DFL ist das Problem, denn er ist nicht angemeldet. Da werden wir mit Kathleen Krüger (Teammanagerin, Anm.) noch ein ernstes Wort reden, wieso da nicht ein Schlupfloch existiert. Es ist schön, dass er hier ist. Alleine die Aura, seine Klarheit und die mentale Stärke, der Hunger, aber auch die Bescheidenheit - das ist sehr beeindruckend. Deshalb ist er mehr als willkommen. Jeder Fußballer kann sich eine Scheibe von ihm abschneiden“, adelt Tuchel den Ex-Bayern-Profi.

Update, 13.55 Uhr: Wie sieht Tuchel Benjamin Pavard und wo sieht er seine beste Position - in der Innenverteidigung oder als Außenverteidiger? „Ich bin sehr glücklich, ihn zu trainieren. Er ist stark, konstant, solide und hat ein hohes Niveau. Er kann sowohl außen als auch innen spielen, ich kann auch verstehen, dass er gerne als Innenverteidiger spielt. Ich denke aber, dass seine beste Position die in der Dreierkette ist“, sagt Tuchel über den Franzosen. Auch das Selbstvertrauen des 27-Jährigen beeindruckt den Trainer, allerdings ohne zu verraten, wo Pavard morgen spielt.

Thomas Tuchel schwärmt bei PK von Joao Cancelo: „Ich liebe ihn“

Update, 13.51 Uhr: Wie Tuchel seine Mannschaft auf Dominik Szoboszlai einstellt, will ein ungarischer Journalist wissen. „Wir werden besondere Aufmerksamkeit auf ihn haben, wir erwarten ihn in der Startelf. Seine technischen Fähigkeiten sind sehr hoch, wie bei Dani Olmo. (...) Szoboszlai ist ein Spieler, der Tore vorbereitet und gefährliche Szenen kreiert. Aber wir müssen auf alle viel Stürmer aufpassen“, beantwortet Tuchel die Frage ausführlich.

Update, 13.48 Uhr: Wird Leon Goretzka gegen Leipzig starten? „Leon hat immer Chancen zu spielen, wir haben uns aber letztes Mal für die offensivere Variante entschieden. Wir haben uns gegen Schalke für Thomas Müller entschieden – aufgrund der vielen Nachfragen (lacht). Auch, weil Thomas im Strafraum natürlich öfter auftaucht als Ryan Gravenberch. Was gut ist, ist die Art und Weise, auf die Leon derzeit trainiert. Ryan und Leon waren zuletzt nicht drin, da müssen wir eine taktische und personelle Entscheidung treffen. Aber die werden wir heute nicht verraten.“

Update, 13.45 Uhr: Wie sieht es mit der Zukunft von Joao Cancelo aus „Das Gespräch hatten wir noch gar nicht, aber ich habe den Eindruck, dass er sich sehr wohlfühlt. Am Ende gehören bei einem Leihgeschäft jedoch alle Parteien dazu. Das ist noch nicht entschieden und noch nicht besprochen. Aber ich liebe ihn, seine Qualitäten und seine Lust auf Training ist einzigartig. Ich finde, er hat natürlich auf Luft, noch Teil der Mannschaft zu werden, aber von seinem Herzen und seiner Lust und seinem Potenzial ist es absolut top“, meint Tuchel.

FC-Bayern-Pressekonferenz heute live: Tuchel spricht über Personal und klärt Torwart-Frage

Update, 13.42 Uhr: Wie steht es um das Personal? „Lucas und Manu fehlen, Phonzie fehlt, auch klar. Choupo schafft es auch nicht für morgen. Alle anderen sind zurück im Training gewesen und komplett einsatzbereit“, meint er. Damit steht einem Einsatz von Yann Sommer wohl nichts im Weg, auch Josip Stanisic sollte somit wieder im Kader stehen.

Update, 13.39 Uhr: Wie plant Tuchel mit Lucas Hernández? „Ich kann es nicht erwarten, dass er auf dem Platz ist. Es ist jeden Tag sehr beeindruckend, wie professionell er es macht. Und auch wie er da ist: er hat immer ein Lachen im Gesicht, ist immer positiv. Er steckt andere mit seiner Persönlichkeit an, auch wenn er gerade viele Monate in einer bescheidenen Situation verharrt. Für mich ist er ein klarer Führungsspieler“, meint der Coach.

Update, 13.37 Uhr: Es wäre die erste deutsche Meisterschaft für Tuchel. Hätte er ein Problem damit, diese eventuell auf der Couch zu feiern? „Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wie das passiert. Hauptsache, es passiert.“

FC-Bayern-PK im Live-Ticker: Tuchel warnt vor „schwerem Gegner“ Leipzig

Update, 13.35 Uhr: Wie ist die Marschroute gegen Leipzig? „Wir kennen die Stärken von Leipzig, der Stil ist klar. Es gibt vier Umschaltspieler in der Regel mit zwei Stürmern und zwei Zehnern. Es ist extrem wichtig, wenn wir das Spiel kontrollieren wollen, aufzupassen und die Konter zu verhindern. Wenn wir aggressiv in die letzte Zone angreifen, müssen wir uns schon absichern und Räume schließen, bevor Konter entstehen.“ Tuchel setzt auf „Fleißarbeit von hinten“ gepaart mit einer guten Strafraumbesetzung – „den Mix müssen wir hinbekommen“.

Update, 13.33 Uhr: Die PK startet mit der Frage nach dem Meisterschafts-Endspurt und der möglichen Nervosität der Mannschaft. „Für uns ist es keine Routine, es sieht vielleicht aufgrund der Anzahl der Titel so aus, aber die Tabellensituation ist keine Routine. Das Rezept ist, uns auf das zu fokussieren, was wir beeinflussen können. Unsere Einstellung, unsere Leidenschaft aber auch unsere Stimmung. Wir haben einen schweren Gegner vor der Brust“, so Tuchels Antwort. „Für uns zählt nur der Sieg morgen“, ergänzt er.

Update, 13.25 Uhr: In wenigen Minuten tritt Thomas Tuchel ans Mikrofon, bei der Medienrunde vor dem Leipzig-Spiel wird der Bayern-Coach auf die Fragen der Pressevertreter beantworten.

Update vom 19. Mai, 13.05 Uhr: Noch etwa eine halbe Stunde bis zum Start der Pressekonferenz mit Thomas Tuchel. Wird sich der Trainer auch zur Torwartfrage äußern? Zuletzt fehlte Yann Sommer mit Magen-Darm-Problemen im Training, ob er fit wird, verrät der Chefcoach wohl ab 13.30 Uhr.

FC-Bayern-PK heute live: Tuchel spricht vor Spitzenspiel am Samstag gegen Leipzig

Erstmeldung vom 19. Mai:

München – Der Showdown des Meisterschaftskampfes in der Bundesliga könnte schon an diesem Wochenende entschieden werden. Dafür müsste der FC Bayern München sein Spiel gegen RB Leipzig gewinnen und der BVB am Sonntag in Augsburg verlieren, momentan trennt die beiden Titelanwärter nur ein Zähler. Doch dafür müsste der Rekordmeister die Sachsen erst einmal knacken.

FC-Bayern-Pressekonferenz mit Thomas Tuchel heute im Live-Ticker: Wer fällt beim Rekordmeister aus?

Leipzig steht aktuell nur acht Punkte hinter den Bayern auf Platz drei und will die Qualifikation für die Champions League mit einem Sieg klarmachen, auch wenn diese unter Umständen auch auf anderem Weg realisiert werden könnte. Nichtsdestoweniger ist die Mannschaft von Marco Rose gut aufgelegt – die letzten drei Spiele konnte sie gewinnen – und könnte den Münchnern gefährlich werden.

Die Bayern gehen ebenfalls mit drei Siegen am Stück in das Topspiel. Mit welchem Personal, das gibt Thomas Tuchel wohl während der Presserunde bekannt. Aktuell müssen die Münchner einige Ausfälle verkraften. Stammtorwart Yann Sommer trainierte zuletzt nicht mit, sein Einsatz scheint fraglich zu sein. Auch Eric Maxim Choupo-Moting (Kniegelenkprobleme), Alphonso Davies (Muskelbündelverletzung) und Josip Stanisic (Aufbautraining nach Adduktorenverletzung) fehlen wohl neben den beiden Langzeitverletzten Manuel Neuer und Lucas Hernández.

FC Bayern: PK mit Thomas Tuchel im Live-Ticker – RB Leipzig könnte Titelrennen anheizen

Die Bayern-Fans werden also hoffen, dass Tuchel am Freitagnachmittag keine weiteren schlechten Nachrichten zu verkünden hat. Weitere Ausfälle im Endspurt könnten entscheidend sein, die Bayern dürften sich in dieser Phase der Saison keine weiteren Ausrutscher erlauben, ansonsten könnte Borussia Dortmund schon am Sonntag an ihnen vorbeiziehen. Der BVB hingegen muss am Samstag den Leipzigern die Daumen drücken, schon ein Remis würde die Ausgangslage im Titelrennen grundlegend ändern. (ajr)

