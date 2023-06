Kroatien trifft auf Spanien: Finale der Nations League wird live im TV übertragen

Am Sonntag

Am Sonntag findet in der Nations League das Finale statt. Lesen Sie hier, wie Sie das Duell Kroatien gegen Spanien live verfolgen können:

Lesen Sie auch Finale der Nations League: Kroatien gegen Spanien live im TV und Stream Finale der Nations League: Kroatien gegen Spanien live im TV und Stream

Das Final Four in der Nations League steht vor dem Abschluss. Am Sonntagabend treffen im Finale in Rotterdam Kroatien und Spanien aufeinander.

Kroatien gegen Spanien – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Finale der Nations League live im TV und Stream schauen können.

Anstoß ist am Sonntag um 20:45 Uhr. Zuvor bestreiten die Niederlande und Italien das Spiel um Platz 3. (nwo)

Rubriklistenbild: © Peter Dejong/dpa