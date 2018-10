Nations League im Live-Ticker: England zu Gast bei Vize-Weltmeister Kroatien

Liga A Gruppe 4

Die Nations League geht in die nächste Runde. Am zweiten Spieltag empfängt Vize-Weltmeister Kroatien die Engländer. Hier gibt es den Live-Ticker.

Zum zweiten Spieltag der Nations League empfängt Kroatien England am Freitag im Stadion Rujevica.

Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr.

Alle relevanten News und Ereignisse während dem Spiel gibt es hier im Live-Ticker.

Kroatien - England -:- (Anpfiff: 20.45 Uhr)

+++ Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserem Live-Ticker der Partie Kroatien gegen England im Rahmen der UEFA Nations League! Beide Teams stehen in der Gruppe mit Spanien noch mit null Punkten da, es darf also ein unterhaltsames Spiel erwartet werden. (tz.de* zeigt den Spielplan der Nations League 2018/2019 im Überblick). Am 11.10 spielt außerdem aus der Gruppe A Polen gegen Portugal.

Nations League im Live-Ticker: Kroatien gegen England - Neuauflage des WM-Halbfinals

Rijeka - Kroatien empfängt England in der Nations League. Da war doch was. Genau, vor ziemlich genau drei Monaten standen sich die beiden Teams noch in Russland im WM-Halbfinale gegenüber. Nach spannenden 120 Minuten setzten sich die Kroaten mit 2:1 durch und zogen ins Finale ein. Nun sind die Vorzeichen andere.

Beide Teams haben ihr Auftakt-Match gegen Spanien verloren, Kroatien wurde sogar mit 6:0 vom Platz gefegt. Für die Teams von Zlatko Dalic und Gareth Southgate geht es also um die ersten Punkte in dieser Gruppe 4 in Liga A. Kann Kroatien für die Spanien-Packung Wiedergutmachung betreiben oder stürzt England den Vize-Weltmeister in eine Krise?

