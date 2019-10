Kovac-PK im Live Ticker: FC Bayern-Coach vor wegweisender Startelf-Entscheidung 

Achter Bundesliga-Spieltag

Niko Kovac spricht auf der Pressekonferenz. (Symbolbild)

Nach der Länderspielpause geht es am Samstag für den FC Bayern zum FC Augsburg. Vor der Partie spricht Niko Kovac auf der Pressekonferenz. Hier geht es ab 13:30 Uhr zum Live-Ticker.

+++ Servus und herzlich willkommen zur FC Bayern - Pressekonferenz mit Cheftrainer Niko Kovac vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Sind alle Nationalspieler gesund von ihren Länderspiel-Reisen zurückgekehrt? Darf Thomas Müller in Augsburg von Beginn an ran? Wir berichten für Sie im Live-Ticker +++

FC Augsburg - FC Bayern München: Brisantes Derby nach der Länderspielpause

München - für den FC Bayern steht nach der Länderspielpause ein teils bequemes Gastspiel an. Mit der Partie beim FC Augsburg steht zumindest die kürzeste Anreise zu einem Auswärtsspiel in der Saison an.

So richtig einschätzen kann man den FC Bayern nach zwei Wochen Länderspielpause nur schwer. Hatte man sich doch mit zwei Gesichtern in die zweiwöchige Pause verabschiedet: Nach dem fulminanten 7:2 Erfolg gegen Tottenham Hotspurs in London musste man sich wenige Tage danach vor eigenem Publikum mit 1:2 gegen die TSG aus Hoffenheim geschlagen geben.

Kovac-Pressekonferenz im Live-Ticker: Startelf - darf Thomas Müller ran?

Und das ist nicht alles. Die Personalie Thomas Müller hat auch in der spielfreien Zeit die Säbenerstraße ordentlich auf Trab gehalten. Trainer Niko Kovac hatte bei Sky gesagt, dass Ur-Bayer Müller seine Einsätze bekomme „sofern Not am Mann sei.“ Man kann gespannt sein, ob sich der Kroate auf der Pressekonferenz zum „Müller-Gate“ äußert. Gesetzt sein dürfte Snerge Gnabry. Jetzt kamen brisante Details zu seinem Transfer ans Licht.

Kovac-Pressekonferenz im Live-Ticker: Bayerisches Derby zum Wunden-Lecken?

Nach der überraschenden Niederlage in der Allianz Arena gegen die TSG Hoffenheim hofft man in München jetzt auf die sofortige Trendwende und eine Siegesserie. Nachdem die Borussia aus Mönchengladbach die Tabellenspitze übernommen hatte, will man an der Säbenerstraße direkt eine Reaktion zeigen und bei den bayerisch-schwäbischen Nachbarn einen Dreier einfahren.

Kovac Pressekonferenz im Live-Ticker: Transfer-Wirbel - Was sagt Kovac zu Eriksen?

Während der zweiwöchigen Länderspielpause kam es zudem zu einem hartnäckigen Gerücht, das bis heute nicht dementiert wurde. Demnach soll der FC Bayern München an Tottenham-Superstar Eriksen dran sein. Der dänische Superstar soll sich nach Sport1-Informationen einen Wechsel an die Isar vorstellen können. Man darf gespannt sein, was Trainer Niko Kovac zu den Transfer-Gerüchten sagt.