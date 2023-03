Wegen der Köln-Fans: Sky-Kameramann muss mit Augenverletzung ins Krankenhaus

Sky-Mitarbeiter im Krankenhaus

Beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Köln wird ein Sky-Kameramann von Pyrotechnik verletzt. Der Mitarbeiter musste ins Krankenhaus.

Dortmund – Unschöne Szenen beim Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln. Während der BVB auf dem Rasen ein Feuerwerk abbrennt und durch einen 6:1-Sieg über Nacht an die Tabellenspitze springt, sorgen die Gäste-Fans mit dem Zünden von Pyrotechnik auf den Rängen für Fassungslosigkeit. Ein Kameramann wurde dabei am Auge verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Sky-Kommentator Wolff Fuß verbreitet live im TV bittere Nachricht: Kameramann von Pyro am Auge verletzt

Die Kölner Fans fackelten fast das gesamte Spiel über Feuerwerkskörper und bengalischen Feuer im Auswärts-Block ab. Das brachte leider ernste Konsequenzen für einen unbeteiligten Menschen mit sich. Die Partie in Dortmund wurde von einem medizinischen Notfall überschattet.

Während des Spiels erklärte Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuß live im TV, dass sich einer seiner Kollegen auf dem Weg ins Krankenhaus befinde. Ein Sky-Kameramann sei von Pyrotechnik getroffen und am Auge verletzt worden, teilte der Reporter den Zuschauern an den Bildschirmen mit. Die Dortmunder Polizei teilte mit, der Mann habe „noch während der Spielphase nach ambulanter medizinischer Behandlung vor Ort entlassen werden“ können. Ein anlassbezogenes Strafverfahren werde eingeleitet.

Pyrotechnick im Fußball immer größeres Problem – Köln-Trainer Baumgart fordert Strategie-Wechsel

„Ich habe die Info kurz nach dem Spiel auf das Handy bekommen. Das darf auf gar keinen Fall passieren, dass wenn jemand seinen Job macht, verletzt wird. Dann muss man in aller Deutlichkeit darüber reden“, sagte Kölns Lizenzspielleiter Thomas Kessler nach Abpfiff. Auch Kölns Trainer Steffen Baumgart verurteilte den Pyro-Angriff auf den Kamermann und forderte eine neue Strategie im Umgang mit Feuerwerkskörpern.

„Das Problem wird so, wie wir es momentan angehen, definitiv nicht gelöst, das sehen wir jedes Wochenende. Also sollten sich vielleicht mal ein paar kluge Köpfe hinsetzen und über eine andere Strategie nachdenken“, sagte Baumgart der ARD-Sportschau. Man müsse langsam mal eine vernünftige Lösung finden, meinte der Trainer. „Die Lösung kann nicht sein, dass wir es immer nur verbieten, sondern wir müssen mit den Jungs eine Lösung finden. Im Moment scheint es immer so, dass die Fronten so verhärtet sind, dass wir keine Lösung finden können. Ich glaube, wenn man da nicht gegenseitig aufeinander zugeht, weil das ja kein Problem von uns ist, das ist ja ein allgemeines Problem, dann glaube ich nicht, dass wir eine Lösung finden werden.“

Die Kölner kommen nach fünf sieglosen Spielen dem Tabellenkeller allmählich gefährlich nahe. Das Polster auf die Abstiegszone ist auf sechs Punkte geschrumpft. Ganz anders der BVB: Die Borussia entreißt dem FC Bayern durch den Kantersieg die Tabellenführung und hat nun einen Zähler Vorsprung – zumindest für eine Nacht. Am Sonntag um 17.30 Uhr spielen die Bayern in Leverkusen, in unserem Live-Ticker verpassen Sie kein Highlight. (ck)

