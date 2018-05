Knieverletzung: Selecao-Star droht WM-Aus

Das wird eng

Wegen einer Knieverletzung muss ein Brasilien-Star um die Teilnahme an der WM 2018 zittern. Der Abwehrspieler verletzte sich am Dienstag am Knie.

Paris - Wegen einer Knieverletzung muss Dani Alves von Frankreichs frischgekürtem Fußball-Pokalsieger Paris St. Germain um seine Teilnahme mit Brasiliens Nationalmannschaft an der bevorstehenden WM-Endrunde in Russland bangen.

Der 35-Jährige fällt wegen einer Bänderverletzung im rechten Knie nach Angaben seines Klubs mindestens drei Wochen aus. Im Idealfall blieben dem Routinier demnach bis zum WM-Beginn lediglich noch 14 Tage, um für das das Turnier fit zu werden.

Dani Alves hatte die Verletzung am vergangenen Dienstag im französischen Pokalfinale gegen den Drittligisten Les Herbiers (2:0) in der Schlussphase erlitten. Wie PSG weiter mitteilte, soll erst Ende Mai nach der mehrwöchigen Ruhepause die Notwendigkeit eines operativen Eingriffs geprüft werden.

