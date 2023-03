Die Zukunft? Piqués neuartige Fußball-Abwandlung füllt Camp Nou mit 92.522 Zuschauern

King‘s League sorgt für volle Hütte

Kurz nach seinem Karriere-Ende 2022 gründete Ex-Barça-Profi Gerard Piqué eine neue Fußballliga. Das Finale fand nun im ausverkauften Camp Nou statt.

Barcelona – Nach nicht einmal vier Monaten des Bestehens wurde das erste Finale der spanischen King’s League ausgespielt. Die Zuschauer im bis auf den letzten Platz besetzten Camp Nou in Barcelona erlebten neben dem sportlichen Geschehen eine von Gerard Piqué bis ins letzte Detail orchestrierte Show. Auch wenn das Format mit seinen ungewöhnlichen Regeln auf regen Zuspruch stößt, sorgte es in seiner kurzen Existenzzeit schon für einige Diskussionen.

Gerard Piqué Geboren am 2. Februar 1987 (36 Jahre) in Barcelona, Spanien Karriereende: 8. November 2022 Spielerstationen: Manchester United, Real Saragossa, FC Barcelona

King‘s League: Tabellenachter krönt sich zum Meister

Die King‘s League hält für den normalen Fußball-Fan einige Neuerungen bereit. So treten die Mannschaften auf einem Kleinfeld im sieben-gegen-sieben gegeneinander an, der gesamte Kader eines Teams besteht aus 12 Spielern. Zehn davon wurden Ende Dezember 2022 von den Vereinen nach US-amerikanischen Vorbild gedraftet. Spieler elf und zwölf können von Spieltag zu Spieltag wechseln, wobei die Nummer elf primär die Rolle eines festen Kaderspielers zukommen soll. Der ständig rotierende Kaderplatz wird bisweilen für Marketingzwecke benutzt, so hatte auch Ex-Star Ronaldinho schon seinen Auftritt in der Liga.

Zu den weiteren Ungewöhnlichkeiten gehört auch, dass der Achte der regulären Spielzeit am Ende der Saison Meister werden kann. So in der diesjährigen Premierensaison geschehen: Der spätere Gewinner El Barrio lag nach den elf Spielen in der Liga auf Platz acht von zwölf und durfte so in die Play-Offs einziehen. Punktgleich, aber mit einem schlechteren Torverhältnis, auf dem neunten Rang beendete übrigens das Team 1K Fútbol Club von Präsident Iker Casillas, Fußball-Weltmeister von 2010, die Saison.

+ El Barrio feiert die Premieren-Meisterschaft in der King‘s League. © IMAGO/900/Cordon Press

Liga-Präsident Pique: „Nicht Schöneres, als das Camp Nou voll zu sehen“

Normalerweise trägt die King‘s League ihre Spiele in der Cupra Arena am Hafen in Barcelona aus, doch für Halbfinale und Endspiel zog das Format ins ehrwürdige Camp Nou des FC Barcelona. Mit großem Zuspruch, denn beim Finalsieg von El Barrio gegen Aniquiladores FC (3:0) und den vorangegangen Halbfinals am 26. April war das Stadion mit 92.522 zugelassenen Fans komplett ausverkauft.

Schon vor dem Beginn der Spiele durften die Besucher einer großen Show beiwohnen. Die Präsidenten der letzen vier Teams wurden mit dem Hubschrauber eingeflogen, darunter Ex-Profi Sergio Agüero. Eine Einlage, die Piqué mit einem Augenzwinkern kommentierte: „Wir haben mit dem Hubschrauber eine kleine Show hingelegt.“ Für den ehemaligen Verteidiger war es auch eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. „Es gibt nichts Schöneres, als das Camp Nou voll zu sehen“, zeigte er sich von der Stimmung begeistert.

+ Gerard Piqué und Barca-Präsident Joan Laporta waren von der Stimmung im Camp Nou begeistert. © IMAGO / CordonPress

King‘s League: Zwischen „Zirkus“ und Innovation

Die neue Liga kommt aber nicht bei allen gut an. La Liga-Präsident Javier Tebas bezeichnete die King‘s League kurz nach deren Start im Januar 2023 als „Zirkus“, der nur aufgrund identischer Tore und des Balls als Fußball bezeichnet werden könne. Piqué, der die Liga in absolutistischer Tradition führt, kann nach der ersten Saison allerdings auf einen recht erfolgreichen „Zirkus“ blicken: Regelmäßig verfolgten knapp eine Million Zuschauer die Spieltage auf der Streamingplattform Twitch.

Eine Dynamik, die besonders beim jungen Publikum gut ankommen dürfte, wird durch die sogenannten „goldenen Karten“ erzeugt. Vor dem Spiel zieht jede Mannschaft eine dieser Karten, die dann während der Partie ausgespielt werden kann. Konsequenz unter anderem: Sofortiger Strafstoß für die eigene Mannschaft oder Zeitstrafe für einen gegnerischen Spieler. Außerdem kommt es zuweilen vor, dass Liga-Präsident Piqué in die Spiele eingreift und Situationen wiederholen lässt, in denen der Unparteiische fehlerhaft entschieden habe. (sch)

Rubriklistenbild: © IMAGO / CordonPress