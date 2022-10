Kimmich und Müller positiv! Münchner Corona-Welle erfasst auch den FC Bayern

Verein teilt Ausfälle mit

+ © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON Thomas Müller und Joshua Kimmich müssen eine Zwangspause einlegen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die nächsten Bayern-Stars wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Mit Thomas Müller und Joshua Kimmich erwischt es zwei wichtige Spieler.

München – Thomas Müller und Joshua Kimmich befinden sich nach positiven Coronatests in häuslicher Isolation. Das teilte der FC Bayern am Samstagnachmittag mit.

Die beiden Schlüsselspieler der Münchner seien symptomfrei, es gehe ihnen gut. Das Champions-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen am Dienstagabend werden Müller und Kimmich verpassen. Frühestens nach fünf Tagen dürfen die beiden die Isolation verlassen, vorausgesetzt sie sind 48 Stunden symptomfrei.

Corona-Ausfälle beim FC Bayern: Müller und Kimmich positiv

Während der Länderspielpause waren bereits Leon Goretzka und Manuel Neuer positiv getestet worden. Nun folgen die Corona-Fälle drei und vier beim Rekordmeister. Die Corona-Welle in der Stadt München scheint auch beim FC Bayern angekommen zu sein. In der bayerischen Landeshauptstadt stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am 1. Oktober auf 834,3. Zum Start des Oktoberfests lag die Zahl noch bei 204,9. Ein Zusammenhang ist nicht nachweisbar, liegt aber nahe.

Bleiben die beiden Bayern-Stars symptomfrei, sind sie im wichtigen Topspiel gegen Borussia Dortmund am 8. Oktober wieder einsatzbereit. Der FC Bayern reagierte am Samstag bereits mit einer Sofortmaßnahme auf die ansteigenden Corona-Zahlen in München: Die Spieler dürfen vorerst keine Autogramme mehr geben.

FC Bayern: Corona-Unheil zur Unzeit?

Dass sich weitere Spieler angesteckt haben, ist nicht unwahrscheinlich. Deswegen wird der Verein in der kommenden Woche alles daran setzen, die Mannschaft so gut wie möglich zu isolieren. Sowohl Kimmich als auch Müller wurden nicht zum ersten Mal positiv getestet. Für Müller ist es sogar bereits das dritte Mal. Beide Spieler sind geimpft, Kimmich hatte sich nach anfänglicher Zurückhaltung im vergangenen Winter für die Impfung entschieden.

Müller und Kimmich standen beim 4:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen in der Startelf, ob sie zu diesem Zeitpunkt bereits ansteckend waren, ist unklar. Müller überraschte gegen Leverkusen noch mit einer besonderen Geste. (epp)