Kickbase-Empfehlungen für den 3. Spieltag: Janni setzt auf zwei BVB-Stars

© Contrast / Imago / Kickbase

Auch vor dem 3. Spieltag der Bundesliga hat Janni von Kickbase wieder wertvolle Tipps. Unter anderem zwei BVB-Stars könnten sich lohnen.

München - Die Bundesliga ist wieder da - daran haben sich die deutschen Fußballfans nach zwei absolvierten Spieltagen wieder gewöhnt. An der Tabellenspitze zeigt sich ein nur allzu bekanntes Bild: Der FC Bayern steht nach zwei Siegen auf Platz eins. Den wohl größten Fehlstart legte Bayer Leverkusen hin, die ambitionierte Werkself trägt die Rote Laterne.

Auch beim Managerspiel Kickbase wird manchen, aber bei weitem nicht allen Usern ein Traumstart gelungen sein. Wer nach zwei Spieltagen vorne liegt, hat naturgemäß wenig Grund, etwas zu ändern. Wer den Saisonstart vergeigt hat, sollte wohl auf dem Transfermarkt handeln.

Doch das Angebot ist groß - mit welchen Spielern sollten sich die User vor dem 3. Spieltag verstärken? Das nächste Spieltags-Wochenende rückt näher, IPPEN.MEDIA hat sich wie immer am Montag mit Janni von Kickbase ausgetauscht - und dabei klare Kauf-Empfehlungen für die kommende Woche herausgearbeitet.

Kickbase-Empfehlungen für den 3. Spieltag: BVB-Gamble - Bynoe-Gittens und Wolf

In der kommenden Woche könnte es sich lohnen, beim BVB zu wildern (wie es offenbar auch der FC Barcelona vor hat). Denn: Jamie Bynoe-Gittens und Marius Wolf haben gute Chancen, am 3. Spieltag zu punkten. Der junge Engländer überzeugte nach seiner Einwechslung gegen Freiburg und hat sich laut Kickbase-Janni „vor Hazard gespielt“. Gut möglich also, dass er gegen Werder Bremen in der Startaufstellung steht - wenn Karim Adeyemi nicht rechtzeitig fit wird.

Wolf könnte nach seinem Tor als Einwechselspieler gegen Freiburg ebenfalls zu einem Stammplatz kommen, wenn der etatmäßige Rechtsverteidiger Thomas Meunier tatsächlich zum FC Barcelona wechselt. „Dann ist er vorerst gesetzt“, erklärt Janni und findet ohnehin: „Meunier wackelt.“

Kickbase-Empfehlungen für den 3. Spieltag: Jannis Schnäppchen für den 3. Spieltag - Hincapié

Die Wahrscheinlichkeit, dass Trainer Gerardo Seoane bei Bayer Leverkusen nach dem schlechten Saisonstart personelle Änderungen vornimmt, ist recht hoch. So könnte beispielsweise Piero Hincapié für Mitchell Bakker ins Team rücken, vermutet Janni. „Backer legte einen sehr unglücklichen Auftritt hin. Hincapié hat zudem einen sehr kickbase-relevanten Spielstil“, verrät der Experte.

Kickbase-Empfehlungen für den 3. Spieltag: Jannis Schnäppchen für den 3. Spieltag - Guilavogui

Beim VfL Wolfsburg hat sich Joshua Guilavogui in den Vordergrund gespielt. „Er ist der Gewinner der ersten beiden Spieltage beim VfL“, sagt Janni. „Das System passt.“ Also: Klare Kaufempfehlung!

Kickbase-Empfehlungen für den 3. Spieltag: Jannis Schnäppchen für den 3. Spieltag - Van de Ven

Noch ein Spieler konnte beim VfL Wolfsburg zu Beginn der Saison überzeugen: Micky van de Ven! Der Marktwert des Niederländers könnte noch weiter steigen, wenn Niko Kovac auch weiterhin auf ihn baut. „Er ist der Gewinner der Vorbereitung beim VfL“, ist Janni überzeugt. „Er hat Tempo und ist kopfballstark.“

Kickbase-Empfehlungen für den 3. Spieltag: Jannis Schnäppchen für den 3. Spieltag - Thiaw

Für Janni ist Malick Thiaw „der Reece Oxford von Schalke“. Der 21-Jährige Innenverteidiger spielte im letzten Spiel gegen Gladbach durch - und hat wohl noch nicht den Marktwert-Pik erreicht. Noch ein Pluspunkt mehr: „Sein Spielstil ist perfekt für Kickbase“, so Janni über den Deutsch-Finnen.

Bis zum Wochenende kann aus Kickbase-Sicht natürlich noch einiges passieren. Aber: Janni hat bei so manch einem Tipp, den er vor dem ersten Spieltag abgegeben hat, schon richtig gelegen. Der Kickbase-Experte riet vor der Saison zu elf Schnäppchen. (epp)