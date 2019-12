Moderatorin erntet Spott

Eigentlich sollte am Freitagabend beim ZDF der Fußball im Vordergrund stehen, doch Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein rückte durch ein gewagtes Outfit in den Fokus.

Am Freitagabend holte sich Borussia Dortmund eine Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim ab.

München - Katrin Müller-Hohenstein darf wohl spätestens nach ihrem Auftritt am Freitagabend während der Partie zwischen Hoffenheim und Dortmund als der Paradiesvogel unter den Sportmoderatorinnen gesehen werden. Pinke Mütze, pinke Daunenjacke, selbst der Pullover war in einer weiß-pinken Farb-Kombination gehalten.

Gewagtes Outfit von Müller-Hohenstein im Free-TV: Spott der Zuschauer lässt nicht lange auf sich warten

So seriös und kompetent Müller-Hohenstein seit jeher Sport-Events am Mikro auch begleitet - ihr extravaganter Kleidungsstil spaltet nicht selten die Meinung der TV-Zuschauer. Am Freitagabend wurden besonders viele Menschen Zeuge ihrer gewagten Kleider-Auswahl - das Gastspiel der Dortmunder in Sinsheim wurde im Free-TV gezeigt.

Daher ließ der Spott der Zuschauer im Netz nicht lange auf sich warten. Ein User fragte sich, ob Hohensteins Outfit wohl die neue ZDF-Uniform sei und man im Zweiten damit die Entwicklung vom Mainzelmännchen zur Pinkmädchen vollzogen habe.

Ein anderer Nutzer interpretierte in die pikante Kleiderwahl der ZDF-Moderatorin sogar den Wunsch der Freistellung hinein, was dann doch zu weit gehen würde.

Pascal Ledune geht dagegen davon aus, dass an besagtem Freitag der „Tag des hässlichen Weihnachtspullovers“ sein musste, was tatsächlich einiges erklären würde.

Ah! Jetzt hab ich’s! Heute ist doch „Tag des hässlichen Weihnachtspullovers“. Bayern-Fan und -Mitglied Müller-Hohenstein hat gleich das gesamte Outfit auf „ugly“ abgestimmt! #ZDF #TSGBVB pic.twitter.com/soilHQXVt2 — Pascal Ledune (@PascalLedune) December 20, 2019

Müller-Hohenstein ganz in pink - User frotzeln: „Steht Ihnen sehr gut“

Ein anderer Twitter-User glaubt wiederum, dass man vorab mit der Moderatorin nicht ganz ehrlich umgegangen ist - jedenfalls was, die Kleiderwahl angeht.

Wenn die Verkäuferin gelogen hat als sie sagte " Es steht Ihnen sehr gut" #TSGBVB #BVB pic.twitter.com/P0sLiOnrtp — Dr Ball (@Dr_MedBall) December 20, 2019

Das Fumsmagazin stellte seinen Followern ein kleines nicht ganz ernst gemeintes Bilder-Rätsel mit Bezug auf den Hollywood-Streifen „Natürlich Blond“ mit Reese Witherspoon. Wie man sich denken kann, trägt die Hauptdarstellerin in dem Film vorzugsweise pinke Kleidung.

In der Vergangenheit war Müller-Hohenstein immer mal wieder in den Schlagzeilen, nach der WM 2018 kamen sogar Gerüchte auf, wonach sie eine Affäre mit Bundestrainer Joachim Löw gehabt haben soll. Auf die Spekulationen angesprochen, fand die Moderatorin deutliche Worte.

