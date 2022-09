Kaiserslautern in Sandhausen gefordert – FCK-Fans sorgen für „Heimspiel“

2. Liga am Sonntag

+ © Daniel Löb/dpa Mike Wunderlich ist einer der Leistungsträger des 1. FC Kaiserslautern. © Daniel Löb/dpa

Am Sonntag empfängt der SV Sandhausen den Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Hier finden Sie alle Infos zum Auswärtsspiel des FCK:

Der SV Sandhausen will nach drei Niederlagen in Folge am Sonntag (4. September) gegen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern wieder in die Erfolgsspur finden. Die Roten Teufel reisen allerdings mit viel Selbstvertrauen nach Sandhausen – und werden zudem noch von zahlreichen Fans unterstützt.

SV Sandhausen gegen 1. FC Kaiserslautern – alle Infos zum Spiel des FCK finden Sie im großen Live-Ticker von HEIDELBERG24.

Anstoß im BWT-Stadion am Hardtwald ist am Sonntag um 13:30 Uhr. Kaiserslautern hat bislang noch nie ein Pflichtspiel in Sandhausen gewinnen können. (nwo)