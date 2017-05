Bruch des Sprunggelenks: Weigl verletzt sich schwer

Youngster fällt monatelang aus

+ © dpa © dpa

Augsburg - Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund: Der BVB wird die nächsten Monate auf Julian Weigl verzichten müssen. Der Youngster verletzte sich beim Spiel in Augsburg.

Für Nationalspieler Julian Weigl ist die Saison beendet. Der defensive Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund erlitt am Samstag im Spiel beim FC Augsburg (1:1) einen Bruch des rechten Sprunggelenks und wird drei bis vier Monate lang ausfallen.

Der 21-Jährige wird dem BVB im Saisonfinale gegen Werder Bremen am kommenden Samstag und im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt am 27. Mai fehlen. Auch seine Teilnahme am Confed Cup im Sommer (17. Juni bis 2. Juli) in Russland mit der Nationalmannschaft ist ausgeschlossen.