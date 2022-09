Nagelsmann-PK im Live-Ticker: Wirft der Chefcoach gegen Augsburg die Rotations-Maschine an?

Nach Barcelona wartet der FCA

+ © Eduard Martin/imago Julian Nagelsmann will nach zuletzt drei Remis in der Liga wieder drei Punkte holen. © Eduard Martin/imago

Der FC Bayern gewann jüngst das Duell mit dem FC Barcelona, nun wartet der FC Augsburg. Die Spieltags-Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann im Live-Ticker.

Am Samstag gastiert der FC Bayern beim FC Augsburg: Dabei will der FCB seine Remis-Serie beenden

Trainer Julian Nagelsmann muss wohl rotieren: Lucas Hernández verletzte sich gegen Barcelona

Stammspieler könnten eine Pause bekommen: Reservisten hoffen hingegen auf einen Einsatz

Um 12 Uhr startet die Pressekonferenz: Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert

Update vom 16. September, 11.00 Uhr: In genau einer Stunde gibt Julian Nagelsmann ein Update zu seinen verfügbaren Profis für den kommenden Spieltag sowie einen Ausblick auf das Duell gegen den FC Augsburg. Was der Cheftrainer über den Gegner denkt und wer am Samstag von Beginn an spielt – all das könnte ab 12 Uhr Thema auf der Pressekonferenz sein.

Erstmeldung vom 16. September:

München - In der Champions League zeigte sich der FC Bayern am Dienstag von seiner starken Seite. Wie schon gegen Inter Mailand konnten die Münchner auch ihr zweites Spiel gegen Barcelona mit 2:0 für sich entscheiden. In der Bundesliga läuft es dagegen längst nicht mehr. Nach zuletzt drei Unentschieden gegen Gladbach, Union und Stuttgart soll in Augsburg die Wende folgen. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erklärt am Freitagmittag, wie dies gelingen soll, die Presserunde gibt es hier im Live-Ticker.

PK vor Augsburg im Live-Ticker: Bayern-Trainer Nagelsmann wird wohl Änderungen vornehmen

Besonders die Startelf dürfte die Fans interessieren. Nach dem Ausfall von Lucas Hernández, der sich in den Schlussminuten gegen Barca einen Muskelbündelriss zuzog, wird Nagelsmann Änderungen vornehmen müssen. Auch im zentralen Mittelfeld sowie in der Offensive deuten sich einige personelle Wechsel zum Wochenende an. Ob sich der 35-Jährige in die Karten schauen lässt, bleibt abzuwarten.

Eigentlich sollte sich Nagelsmann gegen Augsburg keine großen Sorgen machen, auch wenn die Bayern in der letzten Saison sensationell mit 2:1 bei den Fuggerstädtern unterlagen. Denn der FCA ist der Lieblingsgegner des FCB-Cheftrainers, der ebenfalls eine Augsburger Vergangenheit hat. Gegen keine Mannschaft feierte Nagelsmann mehr Siege als gegen die Schwaben, zehnmal ging er bislang als Sieger vom Platz.

Bayern-PK im Live-Ticker: Julian Nagelsmann gibt ein Personal-Update

Des Weiteren wird Nagelsmann die Pressevertreter wie gewohnt mit einem Update zu seinem Personal versorgen. Neben den Verletzten Lucas Hernández und Kingsley Coman fehlt auch der frisch am Knie operierte Bouna Sarr länger, über weitere Ausfälle informiert Nagelsmann gegebenenfalls am Freitagmittag. Die beiden französischen Verteidiger Benjamin Pavard sowie Dayot Upamecano waren zuletzt angeschlagen, sie sollten jedoch für das Bayern-Schwaben-Duell einsatzfähig sein. (ajr)