Nagelsmann-PK: Chefcoach verbannt Gnabry wohl auf die Bank - Goretzka fällt mit „nervalen Problemen“ aus

Pressekonferenz spontan vorverlegt

Der FC Bayern ist in diesem Jahr noch ohne Sieg. Im Heimspiel gegen Frankfurt soll sich das ändern, am Tag vor der Partie gab Julian Nagelsmann eine Pressekonferenz. Die wichtigsten Aussagen im Live-Ticker.

+++ Aktuell ist Tom Starke interimsmäßig der Torwarttrainer bei den Bayern. Wird ein dauerhafter Ersatz für den kürzlich entlassenen Toni Tapalovic kommen? „Es gibt Ideen in alle Richtungen. Aber es ist nicht nur eine Partei beteiligt, sondern ein paar mehr. Das ist das Komplizierte im Fußball“, meint Nagelsmann und beendet daraufhin die PK. +++

+++ Nagelsmann wird zu seinem 17 Jahre jungen Stürmer Tel befragt. „Ich denke, dass Mathys Tel ein sehr talentierter Spieler ist, er ist ein perfekter Dribbler und löst Situationen auf dem Flügel ebenso gut. Er hat einen starken rechten Fuß. In manchen Situationen muss er teilweise etwas simpler spielen, er verliert noch etwas viel Bälle, aber das ist für einen jungen Spieler normal. Aber ich mag sein Selbstvertrauen im Training, er verbessert sich auch stetig und ich bin glücklich, ihn hier zu haben“, meint der 35-Jährige. +++

FC-Bayern-PK mit Julian Nagelsmann: Coman wird „morgen beginnen“ - Gnabry wohl auf der Bank

+++ Spielt Thomas Müller gegen Frankfurt? „Da habe ich mich noch nicht entschieden. Ich habe mich auf mehreren Positionen noch nicht entschieden, das Plakat in meinem Büro ist bis auf vier Positionen gefüllt, da sind noch einige frei“, meint der Cheftrainer. +++

+++ Serge Gnabry spielte gegen Köln nach der Kritik an seinem Paris-Trip nur 45 Minuten lang, ehe er ausgewechselt wurde. „Die Chance hat er gegen Köln gehabt, eine Reaktion zu zeigen. Ich habe schon gesagt, dass ich das Thema nicht zu hoch hängen will. Es ist entscheidend, wie du danach auftrittst, und das war gegen Köln nicht überragend. Wir haben ein gutes Gespräch gehabt, ich habe ihm meine Sicht der Dinge erklärt und erklärt, dass seine Auswechslung eine sportliche Entscheidung war. Wir haben mit King (Coman, Anm.) einen auf der Bank, der es auch gut gemacht hat und morgen beginnen wird“, meint Nagelsmann und ergänzt: „Ich versuche durch eine Einwechslung mehr zu bewirken, als durch eine Auswechslung.“ Somit wird Gnabry wohl nicht gegen Frankfurt starten. +++

FC-Bayern-PK mit Julian Nagelsmann: Gravenberch ersetzt verletzten Goretzka

+++ Spielt der zuletzt starke Ryan Gravenberch für Goretzka? „Er hat es sehr gut gemacht und generell versuche ich, so einen Flow dann mitzunehmen, Es sieht danach aus“, meint Nagelsmann grinsend. +++

+++ Nach Standards sind die Bayern oftmals ungefährlich, woran liegt das? „Wir haben nicht so viel Zeit, Standards zu trainieren, wie Teams, die nicht international spielen. Vor allem in den Wintermonaten ist es schwer, sie zu trainieren. Der Anteil unserer Standardtore ist bei uns aber deshalb geringer, weil wir viele Tore schießen. Somit ist der Anteil prozentual geringer, in der absoluten Zahl können wir aber noch zulegen. Wir müssen uns auch bei der Standard-Verteidigung verbessern und nicht die Anfälligkeit zeigen, wie zuletzt. . +++

+++ Leon Goretzka spielt nicht gegen Frankfurt, Nagelsmann erklärt den Ausfall des Nationalspielers: „Er braucht schon hundert Prozent, weil er sonst nicht ganz frei ist im Kopf. Ich gehe mit dem Spieler so um, dass er die Kommunikation über mich laufen lässt, dass ich ihm den Druck nehme, unbedingt spielen zu müssen. Er hat ein paar Baustellen seit seiner Bochumer Zeit, manchmal ziehen manche körperliche Konstitutionen muskuläre Probleme mit sich.“ +++

+++ Beschäftigt sich der FC Bayern mit den Verstrickungen von Spielern wie Matthijs de Ligt im Skandal um Juventus Turin? Sogar eine Sperre steht offenbar im Raum. „Ich nicht, das ist etwas für die Rechtsabteilung. Wir haben es auch aus den Medien erfahren, ich hoffe es nicht, aber das ist außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs“, meint Nagelsmann. +++

Nagelsmann-PK heute live: Leon Goretzka wird ausfallen - „Er hat heute nicht trainiert“

+++ Kann Nagelsmann mit dem Begriff „Mentalitätsfrage“ etwas anfangen? „Ich habe da oft mit meinem Psychologen drüber geredet und der sagt, dass es das Wort in dem Zusammenhang eigentlich gar nicht gibt. (...) Haltung ist ein besseres Wort“, meint der Trainer. Gegen Frankfurt wird diese gefragt sein, wie auch die Körperlichkeit. „Frankfurt hat eine gute Qualität und eine gute Körperlichkeit und Emotionalität. Sie spielen eine herausragende Saison, haben gute Abläufe und eine gute Grundordnung. Mit Kolo Muani haben sie einen sehr guten Stürmer vorne, mit Lindström und Götze zwei bewegliche Spieler im Rückraum (...), da ist nur Körperlichkeit wichtig.“ +++

+++ Leon Goretzka wird gegen Frankfurt ausfallen, wie Nagelsmann bekannt gibt. „Personell sieht es so aus, dass generell alle da sind. Außer Leon Goretzka, der wird ausfallen. Er hat nervale Probleme an der Oberschenkelinnenseite, bei längeren Pässen spürt er es ein bisschen. Da will ich kein Risiko eingehen. Er wird nicht dabei sein, hat heute auch nicht trainiert. Er wird am Mittwoch wohl wieder spielen können.“ +++

+++ Wie gehen die Bayern mit dem schwachen Start ins Jahr 2023 um? „Die Stimmung ist so, wie es immer beim FC Bayern ist, wenn man nicht gewinnt. Nicht unruhig, aber auch nicht super fröhlich. Es ist nicht so, dass jeder Trübsal bläst, aber es besteht keine euphorische Stimmung, weil wir den Ausgleich gemacht haben gegen Köln.“ +++

+++ Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann wurde spontan auf 13 Uhr vorverlegt. Somit startet diese in wenigen Minuten. +++

Update vom 27. Januar, 12.40 Uhr: Vor dem Topspiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt gibt es noch einige Fragezeichen bezüglich der Aufstellung des FC Bayern. Mittelfeldspieler Leon Goretzka musste am Donnerstag nach 38 Minuten das Training abbrechen und verpasste die letzte halbe Stunde der Einheit. Ob der Nationalspieler morgen zur Verfügung steht ist unklar, bei der Pressekonferenz um 13.30 Uhr wird Julian Nagelsmann wohl Auskunft über Goretzkas Zustand geben.



Erstmeldung vom 27. Januar:

München – Im zweiten Heimspiel in Folge will der FC Bayern endlich den ersten Sieg im Jahr 2023. Nach dem mühevollen Auftakt in Leipzig fanden die Münchner zwar gegen Köln wieder etwas besser in die Spur, mehr als ein 1:1 sprang allerdings wieder nicht heraus. Julian Nagelsmann spricht vor dem Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt über den Gegner, die Verfassung seiner Mannschaft und wird zudem wohl einen personellen Ausblick geben.

FC-Bayern-PK heute live: Greift Julian Nagelsmann erneut die Gnabry-Posse auf?

In dieser Woche ist beim Rekordmeister einiges passiert. So wurde Nagelsmann bei der vorigen Spieltags-PK vor dem Heimspiel gegen Köln noch zum damaligen Torwarttrainer Toni Tapalovic befragt, der wenige Stunden später entlassen wurde. Eventuell wird sich Nagelsmann zur Nachfolge äußern, interimsmäßig übernahm Tom Starke den Posten, doch angeblich hat der Coach einen eigenen Kandidaten im Kopf.

Auch der Paris-Kurztrip von Serge Gnabry war Thema, nach der schwachen Leistung des Nationalspielers gegen Köln könnte sein Coach wohl zur Situation des Offensivmanns befragt werden. Berichten zufolge wurde dieser bereits am Mittwoch von Sportvorstand Hasan Salihamidzic zum Rapport bestellt. Womöglich droht Gnabry am Samstag die Bank.

FC Bayern: PK mit Julian Nagelsmann heute live - kommen zwei Ersatzspieler zum Zug?

Gegen Köln machten dafür besonders zwei Einwechselspieler auf sich aufmerksam, mit Kingsley Coman und Ryan Gravenberch hätte Nagelsmann hungrige Spieler aus der zweiten Reihe zur Verfügung. Doch haben diese beim enorm wichtigen Spiel gegen die Eintracht eine Chance auf die Startelf? Möglicherweise gibt Nagelsmann auf der PK bereits einen kleinen Einblick in seine Anfangsaufstellung gegen den amtierenden Europa-League-Sieger.

Sollte der FC Bayern im Duell der beiden Champions-League-Achtelfinalisten erneut Punkte liegen lassen, könnten die Verfolger Union Berlin und RB Leipzig wieder nah heranrücken. Eintracht Frankfurt steht derzeit auf Platz vier, fünf Punkte trennen das Team von Oliver Glasner vom Tabellenführer. (ajr)

