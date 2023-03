Bericht enthüllt Nagelsmanns letzte Worte an die Bayern-Stars

Freigestellter Chefcoach

Julian Nagelsmann richtete nach seinem letzten Spiel als Bayern-Trainer eindringliche Worte an seine Mannschaft. Kurz darauf wurde er freigestellt.

München – Fast eine Woche ist seit dem Trainerbeben in München bereits vergangen. Julian Nagelsmann erfuhr am vergangenen Donnerstag aus den Medien von seiner bevorstehenden Freistellung beim FC Bayern, einen Tag später wurde er offiziell von den Bayern-Bossen über sein Aus beim Rekordmeister unterrichtet.

Das alles geschah mitten in der Länderspielpause, weshalb sich der 35-Jährige nicht einmal vom Großteil seines Kaders verabschieden konnte. Nach seinem letzten Spiel hatte er noch beschwörende Worte an die FCB-Stars gerichtet – es sollte die letzte Botschaft an sein Team sein.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech Aktueller Verein: vereinslos Trainerlizenz:\tUEFA-Pro-Lizenz Profi-Stationen: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern

Julian Nagelsmann: Nach der Niederlage in Leverkusen verloren die Bayern Platz eins

Mit 1:2 (1:0) verlor Nagelsmann seine letzte Partie als Verantwortlicher beim FC Bayern, dabei war seine Mannschaft in Leverkusen trotz mäßiger Leistung sogar in Führung gegangen. Viel kam jedoch anschließend nicht mehr von den Münchnern, die sich besonders in den Zweikämpfen im eigenen Strafraum böse Schnitzer erlaubten. Gleich zweimal sorgten ungestüme Fouls für Strafstöße für Bayer 04 Leverkusen, am Ende unterlagen die Münchner verdient.

Die Münchner gaben mit der Niederlage die Tabellenführung an den BVB ab, der am Tag zuvor noch mit einem 6:1-Sieg gegen Köln ein echtes Ausrufezeichen gesetzt hatte. Nagelsmann versuchte seine Spieler direkt nach der Leverkusen-Niederlage mit Blick auf die anstehenden Aufgaben wieder abzuholen, besonders das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund stand dabei im Fokus.

Julian Nagelsmann: Das waren seine letzten Worte an die Mannschaft

Einem Bericht von Sport Bild zufolge hielt Nagelsmann eine Rede vor der versammelten Mannschaft. „Wir haben uns nun selbst Druck auferlegt. Kommt alle gesund von den Länderspielen zurück. Und dann hauen wir Dortmund weg!“, lautete die kämpferische letzte Ansage des freigestellten Trainers. Jetzt muss sein Nachfolger Thomas Tuchel dafür sorgen, dass sich der FC Bayern die Tabellenführung am kommenden Samstag zurückholt.

Mit einem Punkt Rückstand liegt der FC Bayern auf Platz zwei der Bundesliga-Tabelle, neun Spiele stehen noch aus. Trotzdem wird das Duell mit dem BVB schon als kleines Endspiel um die Meisterschaft betrachtet, sollten die Dortmunder gewinnen, würde der Vorsprung auf respektable vier Punkte anwachsen. Im Falle eines Sieges für die Bayern hätte das Tuchel-Team wieder alles selbst im Griff.

Nagelsmann will nach Bayern-Aus wohl abschalten – Tottenham-Job kommt nicht infrage

Nagelsmann wird das Spitzenspiel der Bundesliga wohl mit Wehmut verfolgen. Wie Sport1 berichtet, soll der Landsberger nach seinem überraschenden Rauswurf schwer enttäuscht gewesen sein, offenbar muss er den herben Schlag nun erst einmal verarbeiten. Den Tag nach seinem Bayern-Abschied verbrachte er in seinem Heimatort, wo er sich ein U17-Spiel des TSV Landsberg ansah.

An eine neue Aufgabe soll er aufgrund seiner aktuellen Gefühlslage im Moment noch nicht denken, das Interesse von Tottenham kommt für ihn wohl zu früh. In den nächsten Wochen und Monaten werden sich aber voraussichtlich genug Klubs Gedanken um eine Verpflichtung des amtierenden Meistertrainers machen, Experte Mario Basler sieht Nagelsmanns Zukunft beispielsweise in Spanien. Tatsächlich könnte der Ex-Bayern-Coach aufgrund seiner erfolgreichen Vita durchaus bei namhaften Spitzenklubs unterkommen. (ajr)

