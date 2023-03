Fans wüten wegen Nagelsmann-Entlassung beim FC Bayern: „Der schlimmste Tag seit dem Finale Dahoam“

Kritik an Verantwortlichen

Das Aus von Julian Nagelsmann beim FC Bayern stößt bei den Fans auf Unverständnis, die sich zum Teil nur mit Zynismus zu helfen wissen.

München - Ein Beben ging am Donnerstagabend durch Fußball-Deutschland, als sich die Anzeichen verdichteten, dass der FC Bayern seinen Trainer Julian Nagelsmann entlassen wird. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten und diese fallen zum Teil heftig aus. Während einige noch versuchen, im ganzen Durcheinander sachliche Kritik an den FCB-Verantwortlichen zu äußern, greifen andere zu Zynismus und Spott. Wir haben einige Fan-Reaktionen für Sie zusammengefasst.

Julian Nagelsmann Geboren am 23. Juli 1987 (35 Jahre) in Landsberg am Lech Stationen als Trainer: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München Vertragslaufzeit: Juni 2026

Nagelsmann-Aus beim FCB: „Unwürdig für alle Beteiligten“

In den sozialen Medien, allem voran auf Twitter, bricht sich die Enttäuschung der Fans, über das Aus von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München bahn. „Ich kann es immer noch nicht fassen… Ich war noch nie so enttäuscht von dem Verein, den ich so sehr liebe“, schreibt eine Userin. Ein anderer sieht sich an das verlorene Champions-League-Finale 2012 in der heimischen Allianz Arena zurückerinnert: „Das ist der schlimmste Tag als Bayern-Fan seit dem Finale Dahoam.“

Zur Ernüchterung ob des Vorgehens von FCB-Seite mischen sich auch kritische Töne. „In den letzten Jahren hat man sich in puncto Öffentlichkeitsarbeit unglaublich deprofessionalisiert. Man muss weder Bayern noch Nagelsmann mögen, aber das Schauspiel ist unwürdig für alle Beteiligten“, fasst einer seine Kritikpunkte zusammen. Auch Konsequenzen unter den Fans werden diskutiert: Wegen „der Art und Weise, wie Bayern jetzt gehandelt hat“, überlegt ein FCB-Mitglied sogar seine Mitgliedschaft beim Verein zu kündigen.

FCB-Fans üben Kritik an Spieler und „der Kabine“

Ein Punkt scheint vielen Fans besonders sauer aufzustoßen: Die viel zitierte „Bayern-Kabine“, die schon den Nagelsmann-Vorgängern Carlo Ancelotti und Niko Kovac zum Verhängnis geworden sein soll. „Du musst dir halt irgendwann die Frage stellen, ob dir der Trainer und seine Philosophie wichtig ist, oder deine Spieler“, fordert ein Fan ein Umdenken bei den FCB-Verantwortlichen.

Die Forderungen richten sich auch bei anderen in erster Linie an die Verantwortlichen, die jedoch gleichzeitig ihre Kritik in Richtung der Spieler lenken. „Diese Spieler und ihre immense Lobby. Ich bezweifle, dass das Problem des FC Bayern auf der Trainerbank sitzt – ob es Ancelotti, Flick oder Nagelsmann war“, blickt ein User in die Vergangenheit. Für die Zukunft werden Konsequenzen gefordert: „Räumt in der Kabine auf“, so der wütende Appell, sonst „wird jeder Trainer scheitern“.

Fans zynisch: „Natürlich muss der FC Bayern den Trainer entlassen“

Viele Fans scheinen sich nicht anders zu helfen wissen und verpacken ihre Kritik am Vorgehen der FCB-Bosse in ironische oder zynische Worte. „Natürlich muss der FC Bayern den Trainer entlassen, wenn er Mitte März noch nicht Meister ist, natürlich“, äußert einer nur scheinbar Verständnis für die Entscheidung, Nagelsmann zu entlassen.

„Erstmal Trainer entlassen“ ist für einen Fan hingegen die nicht ganz ernstgemeinte Schlussfolgerung, nachdem er zuvor aufgezählt hat, dass der FCB im Sommer seinen besten Stürmer verloren habe und man trotzdem in allen Wettbewerben europaweit die meisten Tore geschossen hat. Zu guter Letzt wird auch die Vergangenheit von Nagelsmann bei 1860 München thematisiert. Über einem Foto, welches den geschassten FCB-Trainer im Trikot der Löwen zeigt, ist „Einmal Löwe, immer Löwe“ zu lesen. (sch)

