Klopp: Karriereende in Liverpool möglich

Trainer will kein „Vereinshopper“ sein

+ © dpa Steuert mit dem FC Liverpool auf die Champions League zu: Jürgen Klopp will noch lange für die Reds arbeiten. © dpa

Liverpool - Jürgen Klopp hat eine klare Karriereplanung - und diese sieht eine Zukunft beim FC Liverpool vor. Der Teammanager deutet sogar an, seine Laufbahn bei den Reds zu beenden.

Jürgen Klopp sieht seinen Job als Teammanager beim FC Liverpool als "Langzeitprojekt" und kann sich ein Karriereende bei den Reds durchaus vorstellen. "Ich werde am Ende meiner Karriere keine zehn Vereine haben. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass es am Ende drei waren", sagte der 49-Jährige im Interview mit Sport1. Der frühere Mainzer und Dortmunder Bundesliga-Trainer hat in Liverpool einen Vertrag bis 2022.

"Und sollte aus irgendwelchen Gründen noch ein vierter dazukommen, das wäre dann immer noch eine überschaubare Zahl", äußerte Klopp weiter: "Dass ich jetzt noch zum Vereinshopper werde, ist nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Dementsprechend fällt es mir sehr leicht, mich auf das, was ich mache, komplett einzulassen, weil es immer Langzeitprojekte sind." In Mainz und Dortmund war er jeweils sieben Jahre lang Cheftrainer, bei den Red ist er seit Oktober 2015 Teammanager.

Klopp spürt den Druck in Liverpool

Der Druck in Liverpool sei aber groß. "Sollte ich tatsächlich hier meinen Vertrag erfüllen dürfen, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass wir auch irgendetwas gewonnen haben werden", sagte Klopp: "Ansonsten könnte es auch hier irgendwann ungemütlich werden, wenn nicht die maximale Perspektive zu erkennen ist. Das wird in Liverpool irgendwann wieder erwartet werden."

Den letzten ihrer 18 Meistertitel haben die Reds 1990 gewonnen. Der Ligapokal-Sieg 2012 war der letzte Titelgewinn. Letzter internationaler Erfolg war der Champions-League-Triumph 2005.

sid