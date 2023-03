Sein Sohn wird nicht Vater

Jürgen Klopp wird Opa. Das verriet der Liverpool-Trainer in einem Live-Interview mit einem seiner Ex-Spieler vom BVB. Sein Sohn wird aber nicht Vater.

Liverpool – Für Jürgen Klopp läuft es in dieser Saison mit dem FC Liverpool nicht wie erwünscht. In der Champions League war für den Vorjahresfinalisten bereits im Achtelfinale gegen Real Madrid Endstation und auch in der Premier League läuft es für die Reds nicht nach Plan – die Qualifikation zur Königsklasse wackelt. Im Privatleben hat der 55-Jährige jedoch Grund zur Freude: Kloppo wird Opa.

Jürgen Klopp Geboren: 16. Juni 1967 (Alter 55 Jahre), Stuttgart Position: Trainer Vertrag beim FC Liverpool: 30.06.2026 Bisherige Vereine: Borussia Dortmund (2008-2015), 1. FSV Mainz 05 (2001-2008)

„Ich werde Opa!“: Klopp freut sich über Baby-News – sein Sohn wird aber gar nicht Vater

„Ich werde Opa!“, verriet Jürgen Klopp live im TV die Baby-News. Der Liverpool-Coach gab dem polnischen Sender Viaplay Sport Polska ein Interview. Klopps Gesprächspartner war mit Lukasz Piszczek einer seiner ehemaligen Spieler bei Borussia Dortmund.

Piszczek gilt als BVB-Legende. Der frühere polnische Nationalspieler holte zusammen mit Klopp zweimal das Double und absolvierte für die Borussia zwischen 2010 und 2021 insgesamt 382 Pflichtspiele. Der Rechtsverteidiger galt aufgrund seiner Verbundenheit zum Klub als Publikumsliebling bei Schwarz-Gelb.

+ Jürgen Klopp wird Opa. © Ulmer/Imago

Jürgen Klopp wird Opa: Baby-Nachricht im Live-Interview mit BVB-Legende

Jürgen Klopp wird also Großvater, dabei hat er mit seiner Frau Ulla gar keinen gemeinsamen Nachwuchs. Die Beiden brachten aber Kinder aus erster Ehe in die Beziehung, jeweils einen Sohn.

Ullas Sohn Dennis wird demnächst Vater. Der Klopp-Sohn heißt Marc. Somit wird Klopp zwar kein leiblicher Opa, der Freude über den kommenden Enkel tut das aber offenbar keinen Abbruch.

„Perfekte Familie“: Klopp schwärmt von seiner Ulla und den Söhnen

„Unsere beiden Söhne, meine Ulla und ich bilden eine perfekte Familie“, sagte Klopp einst als BVB-Trainer im Focus. Es scheint so, als ob Klopp, seine Ulla, die Söhne und bald auch das Enkelkind eine Bilderbuch-Patchwork-Familie sind. Klopps damaliger Nachfolger beim BVB war übrigens Thomas Tuchel, der nun seinen Bayern-Vertrag in einem Münchner Edel-Restaurant feierte. (ck)

Rubriklistenbild: © Ulmer/Imago