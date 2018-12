Nach Entlassung von José Mourinho: So soll es bei Manchester United weiter gehen

Entlassung!

+ © dpa / Martin Rickett Aus und vorbei: José Mourinho ist bei Manchester United entlassen worden © dpa / Martin Rickett

José Mourinho ist nicht mehr Trainer bei Manchester United. Als Nachfolger ist unter anderem Zinedine Zidane im Gespräch. Allerdings nicht sofort.

Update von 12.12 Uhr: José Mourinho ist bei Manchester United am Erbe des legendären Ex-Trainers Sir Alex Ferguson gescheitert - und an den eigenen Ansprüchen. Der Club hat die schlechteste Punkteausbeute nach 17 Spieltagen seit der Saison 1991/92. Nur sieben Mal ging der Rekordmeister als Sieger vom Platz - bei fünf Unentschieden und fünf Niederlagen. Die Abwehr ist anfällig. Man United kassierte mehr Gegentore (29) als der Tabellenvorletzte Huddersfield Town (28). Nach dem 1:3 gegen Liverpool attestierte der Sender BBC einen „kreativen Bankrott“.

Und Mourinho? „Mit der Intensität und Körperlichkeit von Liverpool können wir nicht mithalten“, räumte der Portugiese am Sonntag kleinlaut ein und betonte, seine Spieler hätten ihr Bestes gegeben. Von einem millionenschweren Kader mit Stars wie dem französischen Weltmeister Paul Pogba, dem belgischen Topstürmer Romelu Lukaku und mehreren englischen Nationalspielern erwarten Clubbosse und Fans mehr. Pogba saß gegen Liverpool allerdings erneut nur auf der Bank.

Britische Medien spekulierten immer wieder über ein angespanntes Verhältnis zwischen Pogba und dem exzentrischen Trainer und über einen vorzeitigen Abschied des Franzosen. Nun bekommt Pogba die Chance, sich unter einem Interimstrainer neu zu beweisen.

+ Verzweifelt: Beim Spiel gegen den FC Liverpool schien José Mourinho bereits zu ahnen, dass das Ende naht. © Action Images via Reuters / CARL RECINE

Nach der Entlassung von José Mourinho: Kommt Zinedine Zidane zu Manchester United?

Update von 11.55 Uhr:

Die Trennung von José Mourinho war Manchester United gerade mal 65 Worte auf sieben dürren Zeilen wert. "Manchester United gibt bekannt, dass Manager Jose Mourinho den Klub mit sofortiger Wirkung verlassen hat", hieß es am Montagmorgen um 9.45 Uhr Ortszeit auf der Internetseite des Klubs. Das 1:3 bei Jürgen Klopps FC Liverpool am Sonntag hat dem streitbaren Portugiesen den Job gekostet.

Als Wunschkandidat auf die Nachfolge galt zuletzt Zinedine Zidane, der seit seinem dritten Champions-League-Sieg mit Real Madrid Ende Mai arbeitslos ist. Weil United allerdings bekannt gab, bis Saisonende eine Interimslösung installieren zu wollen, fällt auf der Insel nun ein anderer Name: Mauricio Pochettino (46), der argentinische Coach von Tottenham Hotspur.

Zunächst soll laut Medienberichten Michael Carrick (37) übernehmen. Der frühere englische Nationalspieler hatte seine Karriere im März nach zwölf Jahren bei ManUnited beendet.

Mit Mourinho (55) ist nach David Moyes und Louis van Gaal auch der dritte Nachfolger am viel zu schweren Erbe von Teammanager-Ikone Sir Alex Ferguson gescheitert. Sir Alex saß an der Anfield Road kopfschüttelnd auf der Tribüne, sein ehemaliger Spieler Gary Neville sagte bei Sky: "Wird Mourinho gehen? Ich denke, es wird passieren." Mourinho gab sich selten kleinlaut. "Können wir den Titel holen? Natürlich nicht!", sagte er, "aber wir können immer noch Vierter werden." Platz sechs, den United derzeit hält, werde es "sicher".

Update von 11.16 Uhr:Nachdem José Mourinho bei Manchester United entlassen wurde, will das Team bald einen Interimscoach benennen, der das Team bis zum Saisonende betreuen soll.

Der 55-jährige Portugiese Mourinho hatte seinen Posten bei den Red Devils im Sommer 2016 angetreten. Der Kontrakt lief noch bis zum Ende der laufenden Saison und enthielt eine Option auf weitere Zusammenarbeit.

Mourinho ist einer der erfolgreichsten Vereinstrainer der Welt. "The Special One" gewann in vier europäischen Ligen insgesamt zehn Meistertitel. Mit dem FC Porto (2004) und Inter Mailand (2010) triumphierte Mourinho in der Champions League. Mit United gewann er 2016/17 die Europa League, Porto führte er 2003 zum Titel im Vorgängerwettbewerb UEFA-Cup. Mit Real Madrid und dem FC Chelsea blieben ihm trotz großer Erfolge auf nationaler Ebene internationale Triumphe versagt.

Jose Mourinho bei Manchester United entlassen

Artikel von 10.53 Uhr: Manchester (dpa) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich von Trainer José Mourinho getrennt. Das gab der Club am Dienstag auf seiner Webseite bekannt. Ein Interimstrainer werde das Amt zunächst bis Saisonende übernehmen, bis dahin suche der Club eine dauerhafte Lösung, hieß es. Man United hatte am Sonntag mit 1:3 (1:1) gegen Tabellenführer FC Liverpool verloren und hat als Sechster der Premier League derzeit 19 Punkte Rückstand auf die Spitze.

Weitere Infos in Kürze.

Lesen Sie auch

Champions-League-Achtelfinale: Die Auslosung auf einen Blick

Champions League: Die Auslosung für das Achtelfinale ergab für die deutschen Mannschaften Hammer-Partien. Der FC Bayern steht vor einem Klassiker.

Champions-League-Auslosung: So reagieren FC Bayern und Jürgen Klopp auf das Hammer-Los

Champions-League-Auslosung für das Achtelfinale: Das sind sie Spiele für den FC Bayern München, Borussia Dortmund und den FC Schalke 04.

Ausspioniert - So kaufte sich Jürgen Klopp die Geheimnisse des FC Bayern

FC Bayern gegen FC Liverpool: Vor dem Champions-League-Achtelfinale hat Jürgen Klopp ein Ass im Ärmel: Er kennt drei Geheimnisse des FCB. Er hat sie gekauft.

Matthäus stichelt wieder: Das sagt er über die Champions-League-Chancen des FCB

Lothar Matthäus stichelt mal wieder gegen den FC Bayern. Gegen den FC Liverpool hätten die Münchner kaum Chancen in der Champions League, Niko Kovac sei zu unerfahren.