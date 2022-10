Joachim Löw will wieder als Trainer arbeiten – in der Bundesliga?

Ex-Bundestrainer

+ © Alex Grimm/dpa Joachim Löw ist bereit für einen neuen Job. © Alex Grimm/dpa

Joachim Löw kündigt sein Comeback als Trainer an. Der Ex-Bundestrainer will nach der Fußball-WM einen neuen Job antreten. Lesen Sie hier mehr:

Seit seinem Abschied vom DFB 2021 ist Joachim Löw ohne Trainerjob. In einem Interview mit dem „kicker“ kündigt der Ex-Bundestrainer nun an, dass er nach der WM in Katar ins Fußball-Geschäft zurückkehren will.

Joachim Löw kündigt Comeback an – HEIDELBERG24 erklärt, was für eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub VfB Stuttgart sprechen würde.

Löw war bereits in den 90er Jahren als Trainer beim VfB tätig. 1997 führt er die Schwaben zum DFB-Pokalsieg. (nwo)