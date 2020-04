FC Bayern: Irres Transfergerücht um Jerome Boateng - Wechselt er zurück zu einem Ex-Klub?

Es soll eine Anfrage geben

Jerome Boateng sorgt seit Wochen beim FC Bayern für Schlagzeilen. Nun macht das Gerücht die Runde, wonach ein Ex-Klub den Verteidiger will.

Jerome Boateng zog in den vergangenen Wochen viel Aufmerksamkeit auf sich.

zog in den vergangenen Wochen viel Aufmerksamkeit auf sich. Nach Autounfall und Bußgeld musste er auch beim FC Bayern* eine Strafe zahlen.

und musste er auch beim FC Bayern* eine Strafe zahlen. Nun fragte ein ehemaliger Klub Boatengs offenbar beim 31-Jährigen an.

München - Hinter dem Bayern-Innenverteidiger Jerome Boateng liegen trotz der Pandemie-bedingten Spielunterbrechung* turbulente Wochen.

Zwischen Autounfall, Bußgeldern und Cybertraining äußerte er sich erstaunlich offen zu seinem möglichen Verbleib in der Mannschaft des FC Bayern*, wo er noch bis Sommer 2021 unter Vertrag steht. Nun nahm ein Ex-Verein Boatengs offenbar Kontakt zum 31-Jährigen auf.

FC Bayern: Transfergerücht um Jerome Boateng und seinen Ex-Verein

In den vergangenen Wochen sorgte Boateng für Schlagzeilen, allerdings waren diese nur selten von sportlicher Natur.

Bei einem Hagel-Schauer verlor der Bayern*-Star vor etwa drei Wochen auf der Autobahn die Kontrolle über seinen Mercedes und baute einen Unfall, bei dem er jedoch unverletzt blieb.

Obwohl Boateng argumentierte, er sei zu seinem kranken Sohn gefahren, verhängte der FC Bayern* umgehend eine Geldstrafe gegen den Abwehrspieler.

Ihm wurde die Zuwiderhandlung der Vereins-Vorgaben in der Corona-Krise vorgeworfen, was er vehement bestritt. Die Summe der Geldstrafe soll jedoch in Krisenzeiten an ein Krankenhaus gespendet werden.

FC Bayern: Ex-Klub erkundet sich offenbar nach Jerome Boateng

Sportlich kann sich aufgrund der Umstände* zwar nur wenig tun, jedoch überraschte Boateng mit einer Aussage zu seinem möglichen Verbleib in München.

Er müsse „nicht auf Teufel komm raus weg vom FC Bayern*“, da er noch einen Vertrag habe. Nun hat sich angeblich sein ehemaliger Verein Hertha BSC trotz der Worte des Ex-Nationalspielers bei ihm gemeldet zu haben, wie das Portal fussballtransfers.com berichtet.

Bei der Hertha, dem Krisenverein mit neuem Investoren-Geldpolster, begann Jerome Boateng einst seine Karriere. Ende Januar 2007 gab er bei der 0:5-Auswärtsniederlage bei Hannover 96 sein Bundesliga*-Debüt für die Berliner.

Deutschlands Fußballer des Jahres 2016 kam 2002 zur Hertha, durchlief die Jugend-Teams sowie die zweite Mannschaft.

Elfmal spielte er für die Profis, ehe er 2007 zum HSV wechselte. Im Sommer 2010 ging er für kolportiert 12,5 Millionen Euro weiter zu Manchester City, doch der FC Bayern* überzeugte ihn nur ein Jahr später von einem Wechsel und überwies rund 13,5 Millionen Euro nach England.

Endlich wieder ein Berliner Derby in der Bundesliga



Nicht vergessen, Berlin ist blau-weiß #HauptstadtDerby pic.twitter.com/oNj0WaROIO — Jerome Boateng (@JB17Official) November 1, 2019

FC Bayern: Transfer-Gerücht um Jerome Boateng - Wechselt er zurück nach Berlin?

+ Im Fokus: Jerome Boateng vom FC Bayern München. © dpa / Sven Hoppe

Doch was spricht für eine Rückkehr Boatengs nach Berlin? Zunächst einmal ist der 31-Jährige in der Hauptstadt geboren und kennt die Stadt damit freilich bestens. #

Seine neue Freundin Kasia Lenhardt lebt außerdem in Berlin. Die Hertha will mit ihrer neuen Transfer-Offensive ins internationale Geschäft und braucht erfahrene Akteure in ihren Reihen.

Doch ob das monatliche Salär Boatengs, das bei geschätzt 12 Millionen Euro liegt, auch in der Hauptstadt bezahlt werden kann, bleibt trotz des Investors Lars Windhorst äußerst fraglich.

Jérome Boateng honoured by Hertha Berlin before the game pic.twitter.com/lWNIHNhuhH — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 29, 2014

