Nations League im Live-Ticker: Erreicht Portugal gegen Italien die „Final Four“?

In Mailand könnte die Entscheidung fallen

+ © AFP, fw Italien trifft in Mailand auf Portugal. © AFP, fw

In Gruppe A3 der Nations League könnte am Samstag die Entscheidung fallen. Portugal reicht in Italien ein Remis zum Gruppensieg - der Live-Ticker.

Das Länderspiel Italien gegen Portugal beginnt am Samstag um 20.15 Uhr .

. Mit einem Sieg oder Unentschieden kann Portugal gegen Italien den Gruppensieg holen.

Italien würde mit einem Sieg die Chancen auf das Weiterkommen in der UEFA Nations League offen halten.

Das erste Spiel zwischen beiden Mannschaften in der UEFA Nations League konnte Portugal 1:0 gewinnen.

Italien - Portugal -:- (Sa, 20.45 Uhr), in Mailand

Italien: --- Portugal: --- Tore: --- Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Wenn es am heutigen Abend eine Favoritenrolle gibt, liegt sie eher bei Portugal - schon allein deshalb, weil die Portugiesen das erste Aufeinandertreffen in der UEFA Nations League mit einem 1:0 für sich entschieden haben. Trotzdem gibt es eine Statistik, die Italien Mut machen sollte: Die Mannschaft hat in den letzten 11 Spielen auf italienischem Boden nicht verloren. Die letzte Länderspiel-Niederlage im eigenen Land gab es 2016.

+++ Wer die Zeit hat, um das Spiel kompett anzusehen, kann das heute Abend im Live-Stream tun. Eine Übertragung im TV gibt es in Deutschland hingegen nicht. Auf tz.de* finden Sie die Infos zur Übertragung von Italien - Portugal im Live-Stream.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Duell Italien gegen Portugal in der Nations League!

Vorbericht: Italien gegen Portugal heute ab 20.45 Uhr im Live-Ticker

Im Giuseppe-Meazza-Stadion könnte an diesem Samstagabend bereits die Entscheidung in der Gruppe A3 fallen, denn geht Europameister Portugal beim viermaligen Weltmeister nicht als Verlierer vom Platz, würde er sich vorzeitig Platz 1 und somit einen Platz im „Final Four“ der Nations League 2018/19 sichern (tz.de* erklärt Modus und Regeln des neuen Wettbewerbs). Das dritte Team aus der Gruppe A3, das Team aus Polen, steht bereits als Absteiger in die Division B fest.

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Pkt 1. Portugal 2 2 0 0 4:2 +2 6 2. Italien 3 1 1 1 2:2 ±0 4 3. Polen 3 0 1 2 3:5 −2 1

Italien gegen Portugal entscheidet über Weiterkommen in der Nations League

Die Ausgangslage ist also klar: Portugal reicht ein Remis, um als Sieger der Gruppe A3 festzustehen. Italien hingegen würde bei einem eigenen Erfolg die Portugiesen überholen und müsste anschließend am Dienstag auf polnische Schützenhilfe gegen den Europameister hoffen (tz.de* zeigt den Spielplan der Nations League).

Bislang trafen Italien und Portugal 26 Mal aufeinander. Von diesen Duellen konnte die Squadra Azzurra 18 gewinnen, lediglich sechs Mal gingen die Portugiesen als Sieger vom Feld (bei zwei Remis). Das Torverhältnis lautet 51:23 für Italien. Das Hinspiel allerdings gewann der Europameister von der iberischen Halbinsel mit 1:0 (Tor durch Andre Silva).

Die weiteren Nations-League-Spiele am Samstag

Liga Gruppe Uhrzeit Begegnung Ergebnis B 2 18 Uhr Türkei - Schweden -:- (-:-) C 4 15 Uhr Serbien - Montenegro 2:1 (2:0) C 1 20.45 Uhr Albanien - Schottland -:- (-:-) C 4 20.45 Uhr Rumänien - Litauen -:- (-:-) D 3 18 Uhr Aserbaidschan - Färöer-Inseln -:- (-:-) D 3 18 Uhr Malta - Kosovo -:- (-:-)

fw

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks