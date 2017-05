Ibrahimovic operiert - Berater: "Er wird sich vollständig erholen"

Schwere Knieverletzung

+ © AFP Zlatan Ibrahimovic verletzte sich im Europa-League-Spiel gegen den RSC Anderlecht schwer. © AFP

Pittsburgh - Nach seiner schweren Knieverletzung ist Zlatan Ibrahimovic von Manchester United erfolgreich operiert worden. An ein Karriereende denkt er nicht.

Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic (35) ist in Pittsburgh (Pennsylvania) am Knie operiert worden. "Er wird sich vollständig erholen und hat keine Verletzung erlitten, die seine Karriere beendet", teilte Mino Raiola, Berater des Stürmers von Manchester United, laut englischen Medien in einer Stellungnahme mit.

Ibrahimovic hatte im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen den RSC Anderlecht (2:1 n.V.) laut ManUnited eine "schwere Bänderverletzung" im rechten Knie erlitten. Nach Medieninformationen soll der frühere Nationalspieler einen Riss des vorderen und hinteren Kreuzbandes erlitten haben. Eine Bestätigung dafür gab es bislang nicht.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Ibrahimovic klargestellt, dass er seine Karriere fortsetzen wolle. "Aufgeben ist keine Option", teilte der Torjäger über sein Instagram-Profil mit. Laut Raiola hat Ibrahimovic im University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) mit der Reha begonnen.

SID