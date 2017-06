Hoffenheim verlängert Vertrag mit Amiri 

Bis 2020

+ © picture alliance / dpa Nadiem Amiri bleibt den Kraichgauern vorerst erhalten. © picture alliance / dpa

1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Nadiem Amiri vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2020 verlängert.

Hoffenheim - „Wer sich die Liste der Clubs anschaut, die allein in den vergangenen Monaten Interesse an einer Verpflichtung von Nadiem hatten, kann ermessen, was diese Vertragsverlängerung für die TSG bedeutet“, sagte 1899-Manager Alexander Rosen am Montag. Er hatte Amiri als damaliger Leiter des Hoffenheimer Nachwuchs-Leistungszentrums 2012 zur TSG geholt.

Für Trainer Julian Nagelsmann ist Nadiem Amiri ein „besonderer Spieler, weil er in aller Ruhe und Konsequenz vom außergewöhnlichen Talent aus unserer eigenen Akademie zu einem leistungsstarken Jung-Profi reifen konnte“. Seine Entwicklung sieht Nagelsmann „noch lange nicht abgeschlossen. Deshalb ist es schön, Nadiems Weg auch künftig aktiv begleiten zu können“.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Bundesliga-Vierte auf der Führungsebene mit der Verlängerung der Kontrakte von Chefcoach Nagelsmann und Sportdirektor Rosen die personellen Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Zudem wurden die Verträge mit den Leistungsträgern Oliver Baumann, Steven Zuber und Kerem Demirbay verlängert.

dpa