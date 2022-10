Rot für Keeper Omeragic: Erlensee unterliegt U21 von Eintracht Frankfurt

„Fußball ist brutal“

Die U21 von Eintracht Frankfurt hat das Auswärtsspiel beim 1. FC Erlensee mit 1:0 gewonnen. Deren Trainer Jochen Breideband spricht von einer „extrem harten“ Niederlage.

Denn der 1. FC Erlensee ist damit zwar seit drei Spielen ohne Tor, die deutlich schlechtere Mannschaft waren sie aber selten. „Ich kann die gleiche Schallplatte immer wieder anstimmen. Irgendwann kann man die Laier nicht mehr hören, dass wir hätten gewinnen können. Wir müssen auch mal ein Tor schießen, machen es nach vorne aber sehr kompliziert“, sagte Breideband nach der Niederlage gegen die U21 der Eintracht.

Niederlage gegen Eintracht Frankfurt: Erlensee seit drei Spielen ohne Treffer

Wiedermal spielte Erlensee nicht schlecht, ließ gegen die SGE-Talente sogar lange Zeit überhaupt keine Chance zu. Bis der FCE allerdings in den letztlich spielentscheidenden Konter rannte. Die Gäste schalteten schnell um, Torhüter Alem Omeragic verließ sein Tor und traf den Gegenspieler. Schiedsrichter Steffen Rabe zückte die Rote Karte (57.), acht Minuten später nutzte Frankfurt die Überzahl und erzielte durch Zubayr Amiri den Siegtreffer (65.).

„Es war aber nicht so, dass wir in Unterzahl noch drei, vier Tore hätten kassieren können. Wir waren auf keinen Fall die schlechtere Mannschaft“, sagte Breideband. Beinahe hätte Tim Grünewald die torlose Serie beendet, traf in der 80. Minute aber nur den Pfosten. „Das ist extrem hart und macht den Fußball so brutal. Die Niederlage ist auf jeden Fall nicht verdient“, sagte Breideband, der allerdings auch zugibt, mit Erlensee zurecht dort zu stehen, wo sie stehen. Der drittletzte Platz ist das Ergebnis, die Eintracht hingegen wahrt den Kontakt zur Spitze.