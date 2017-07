Hertha-Neuzugang Selke fällt mehrere Wochen aus

Knochenmarködem

Davie Selke wechselt von Leipzig nach Berlin.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss mehrere Wochen auf Neuzugang Davie Selke verzichten.

Berlin - Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, zog sich der Stürmer eine Verletzung am linken Mittelfuß zu. Eine ärztliche Untersuchung am Donnerstag ergab ein Knochenmarködem beim U21-Europameister, der im Sommer vom Ligarivalen RB Leipzig nach Berlin gekommen war. „Das ist natürlich sehr schade für uns, aber vor allem für Davie. Er ist ja voller Energie zu uns gekommen und wollte direkt Gas geben“, kommentierte Trainer Pal Dardai.

„Jetzt müssen wir leider einige Wochen auf ihn warten, aber ich bin sicher, dass er positiv bleibt und uns direkt helfen wird, sobald er dann wieder auf dem Platz steht“, betonte der Ungar. Mit einer Rückkehr Selkes zum Bundesliga-Start am 19. August gegen Aufsteiger VfB Stuttgart ist kaum zu rechnen.

