Hertha BSC gegen Borussia Dortmund: Nichts verpassen mit dem Live-Ticker

13. Bundesligaspieltag

Borussia Dortmund trifft auswärts in der Hauptstadt auf Hertha BSC. Lucien Favre muss sich gegen Jürgen Klinsmann behaupten – hier gibt's alle News.

Berlin/Dortmund – Borussia Dortmund steht vor einem Schicksalsspiel. Der Ausgang der Auswärtspartie bei Hertha BSC könnte nämlich über die Zukunft von BVB-Trainer Lucien Favre entscheiden.

Die Kollegen von wa.de* berichten im Live-Ticker und habe eine Übersicht erstellt, wie Sie das Spiel Hertha BSC gegen Borussia Dortmund live im TV und Live-Stream verfolgen können. BVB-Trainer Lucien Favre steht dabei unter Druck und hat eine ungewöhnliche Aufstellung gewählt, heißt es.

In Sachen Live-Stream bietet die Partie dabei aber wohl nicht so kontroverse Diskussionen wie bei FC Schalke gegen Union Berlin – da sorgte nämlich ein DAZN-Kommentator für fast so viel Aufregung wie der Videobeweis oder das Traumtor von Benito Raman, wie wa.de* ebenfalls berichtet. maho

