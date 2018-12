Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: So sehen Sie das Topspiel im Livestream und live im TV

14. Spieltag

Wie gut hat die Eintracht die Niederlage gegen den VfL Wolfsburg verkraftet? Die Hertha aus Berlin bittet zum Topspiel.

Frankfurt - Die Mega-Serie der Eintracht ist vorbei: Nach elf Spielen oder Niederlage unterlag die Hütter-Truppe am vergangenen Spieltag dem VfL Wolfsburg. Die 1:2-Pleite war nicht unverdient, die Adler machten zu viele individuelle Fehler - wie etwa Kapitän Marco Russ vor dem 0:1. Gegen die Berliner Hertha, die mit nur drei Punkten weniger auf Tabellenplatz sieben steht, soll aber wieder gepunktet werden.

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt: Nur acht Siege in der Hauptstadt

Wirft man einen Blick auf die Statistik, dann sieht es gar nicht mal so rosig aus für die Eintracht. Von den 33 Spielen, die wir bislang in Berlin absolviert habe, konnte die Diva lediglich acht gewinnen. Dreimal trennten sich die Teams remis, die Hertha gewann 22-mal. Vor dem Spiel beherrschten Überlegungen die Schlagzeilen, dass Chico vor dem Absprung sei. Hier haben wir für Euch zusammengefasst, was für und gegen eine Trennung von Francisco Geraldes spricht. Und wie Ihr das Spiel Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt (Anpfiff Samstag 18.30 Uhr) im Livestream und live im TV sehen könnt, verraten wir Euch hier:

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga im -Liveticker

Die Kollegen von extratipp.com* machen wieder einen Liveticker zum Spiel Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt

Los geht es eine Viertelstunde vor Anpfiff, also um 18.15 Uhr



Sobald der Liveticker online ist, veröffentlichen wir den Link an dieser Stelle

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga live im TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt live und in voller Länge

Es ist das Topspiel des Spieltags

Die Partie läuft auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 HD und Bundesliga UHD



Die Übertragung mit Aufstellungen und Co. beginnt um 17.30 Uhr

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga im Livestream bei Sky Go

Sky-Kunden können Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt auch über das Streamingportal des Senders gucken (Sky Go)

Dafür braucht es aber ein gültiges Sky-Abo



Die Sky-Go-App gibt es zum Download bei iTunes und im Google Play Store

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga im Livestream ohne Sky Go

Es gibt eine Vielzahl von Anbietern, die das Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt im Livestream im Internet zeigen

Allerdings ist die Qualität dieser Streams oft schlecht und sie sind mit Werbung überlaufen

Außerdem ist das Schauen solcher Livestreams laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs illegal

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Zusammenfassung der Bundesliga im Free-TV

Das Spiel Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt ist das Topspiel des 14. Spieltags

Deshalb gibt es Bewegtbilder von Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt erst im ZDF "Sportstudio"

Das ZDF "Sportstudio" beginnt am Samstag um 23.30 Uhr, Gast ist Bundestrainer Jogi Löw

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt: Zusammenfassung der Bundesliga bei DAZN

DAZN zeigt 40 Minuten nach Spielende die Zusammenfassung der Partie Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt

DAZN zeigt 40 Minuten nach Spielende die Zusammenfassung der Partie Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt



Die DAZN-App gibt es bei iTunes und im Google Play Store

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga live bei Amazon Prime Music

Auch Amazon Prime Music überträgt die Partie Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt live - allerdings als Radioübertragung

Los geht es um 18.30 Uhr

Die App von Amazon Prime Music gibt es bei iTunes und im Google Play Store

Matthias Hoffmann

