Kane leistet sich bei Auftaktsieg des FC Bayern kuriosen Regelbruch

In England war es noch erlaubt

Bei seinem Bundesliga-Debüt brillierte Harry Kane. Doch der Bayern-Star verstieß dabei gegen ein DFB-Statut. Der Hintergrund ist denkwürdig.

München/Bremen – Der vergangene Freitagabend war der Abend des Harry Kane: Beim Münchner 4:0-Auftaktsieg in Bremen überzeugte der Rekordzugang auf ganzer Linie. Er leitete bei seinem Debüt für den FC Bayern München den frühen Führungstreffer durch Leroy Sané ein und netzte eiskalt zum vorentscheidenden 2:0 ein. Doch obwohl alle Augen auf den Engländer gerichtet waren, blieb unbemerkt, dass er in der Partie bei Werder gegen eine DFB-Regel verstieß.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London, Großbritannien Bisherige Vereine: u. a. Tottenham Hotspur, FC Bayern München Marktwert: 90 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Bayerns Kane leistet sich bei seinem Bundesliga-Debüt einen kuriosen Regelbruch

Kane trug beim Kantersieg der Bayern am linken Ringfinger seinen Ehering. Dieser war zwar überklebt und daher nicht als solcher erkennbar. Dennoch leistete sich der Münchner Rekordeinkauf, der vorab „Schmetterlinge im Bauch“ hatte, damit gleich in seinem ersten Auftritt in der Bundesliga einen Regelbruch.

Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer erklärte den Verstoß gegenüber der Bild: „Laut Regel 4 der Bundesliga-Spielordnung ist das Tragen von Schmuck – sei es eine Halskette, ein Armband, Ohrringe oder eben ein Ehering – verboten“, so der 55-Jährige, der von 2001 bis 2015 213 Bundesliga-Partien pfiff. Dies gelte „auch, wenn der Schmuck mit Tape zugeklebt ist“ – so wie es beim Münchner Superstar, der einen echten Sahnetag erwischte, der Fall war.

+ Bayern-Stürmer Harry Kane leistete sich bei seinem Bundesliga-Debüt einen Regelverstoß der etwas anderen Art. © Imago / MIS

Kane verstieß bei FCB-Gala gegen DFB-Statut: Schiedsrichter übersahen den Fauxpas

„Eigentlich fällt ein Verstoß gegen die Regel dem Schiedsrichtergespann auf, da vor Spielbeginn in den Katakomben und vor Einwechslungen Checks auf verbotene Ausrüstungsgegenstände gemacht werden“, führte Kinhöfer gegenüber dem Blatt weiter aus. Doch dem zuständigen Schiedsrichter-Team um Felix Zwayer entging Kanes Regelbruch.

Allerdings war Zwayer nicht der erste Unparteiische, der den überdeckten Ringfinger des FCB-Stars übersah. Auch sein Kollege Bastian Dankert nahm den Verstoß bereits am vorherigen Wochenende nicht zur Kenntnis. Damals war der englische Nationalmannschaftskapitän bei der Supercup-Pleite der Bayern gegen Leipzig ebenfalls in dieser Montur aufgelaufen.

Wegen seiner Frau Katie: Kane brach bei Auftaktsieg des FC Bayern eine DFB-Regel

Dass er während Spielen seinen überdeckten Ehering am Finger trägt, ist eine Angewohnheit aus Kanes Zeit bei den Tottenham Hotspur. „Offiziell ist das Tragen von Ringen in England auch verboten. Wenn diese abgeklebt sind, lassen die Schiedsrichter in der Premier League es aber offenbar zu“, erklärte Sportjournalist Vivek Chaudhary, der für die britische Daily Mail über die höchste englische Spielklasse berichtet, im Gespräch mit der Bild.

Kane trägt den Ring allerdings auch zu einem bestimmten Zweck: Bislang küsste er ihn nach Toren für die Spurs regelmäßig, um diese seiner geliebten Frau Katie zu widmen. Dies dürfte sich fortan beim FC Bayern ändern.

Seine Gattin wird ihm das aber wohl kaum übel nehmen. Stattdessen zeigte Katie Kane jetzt ihre ersten Eindrücke aus München – und ihre Kinder in einzigartigen Bayern-Trikots. (wuc)

