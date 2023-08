Kane-Baby ist da – Rätsel um Geburtsort gelöst

FC Bayern gratuliert

Harry Kane ist zum vierten Mal Vater, das bestätigt der Bayern-Stürmer auf Instagram. Es ist ein Junge, doch um den Geburtsort des Kindes ranken sich Rätsel.

München/London – Harry Kane kommt in diesen Tagen gar nicht mehr aus dem Jubeln heraus. Nach seinem Gala-Debüt für den FC Bayern in der Bundesliga inklusive Tor und Vorlage wurde der Stürmer-Star nun zum vierten Mal Vater. Die Familie teilte ihr Baby-Glück auf Instagram.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London, Großbritannien Bisherige Vereine: u. a. Tottenham Hotspur, FC Bayern München Ehepartnerin: Katie Goodland (verh. 2019) Kinder: Ivy (6), Vivienne (5) Louis (2) und Henry

Harry Kane wird zum vierten Mal Vater – FC Bayern gratuliert

„Willkommen in der Welt Henry Edward Kane. 20/8/2023. Ich liebe dich, mein Junge“, schrieb Harry Kane am Montagabend auf der Bilder-Plattform. Auf einem Foto ist zu sehen, wie der Vater den kleinen Henry offensichtlich kurz nach der Entbindung in ein Handtuch gehüllt auf seiner nackten Brust hält. Geboren worden ist der Nachwuchs offenbar am Sonntag.

Der FC Bayern gehörte zu den ersten Gratulanten. Der für mehr als 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselte Kane ist seit 2019 mit seiner Jugendliebe Katie Goodland, die zuletzt erste Eindrücke aus München und die Kinder mit einzigartigen Bayern-Trikots zeigte, verheiratet. Das Paar hat bereits die drei Kinder Ivy, Vivienne und Louis. Rätsel warf jedoch der Geburtsort des kleinen Henry auf.

+ Bayern-Stürmer Harry Kane ist zum vierten Mal Vater geworden. © Harry Kane/Instagram

Kane-Sohn wohl in England geboren

Vieles deutet darauf hin, dass Henry Edwart Kane in England das Licht der Welt erblickt hat. Auf dem Babybettchen ist die Aufschrift „Baby boy“ bzw. „Room 101“ zu lesen, die Steckdosen im Hintergrund des Fotos von Kane mit seinem Sohn auf der nackten Brust sind britisch. Damit wären die Albtraum-Schlagzeilen der Engländer über das Kane-Baby nicht wahr geworden.

Kane hatte erst am Freitag einen Traumeinstand in der Bundesliga für den FC Bayern gefeiert und beim 4:0-Sieg über Bremen ein Tore und eine Vorlage beigesteuert. Nur zwei Tage später kam sein zweiter Sohn zur Welt. Der Stürmer feiert seine Tore jedes Mal mit einer speziellen Geste an seine Familie, damit hat sich Kane beim Auftaktsieg einen kuriosen Regelbruch geleistet. (ck)

Rubriklistenbild: © Harry Kane/Instagram