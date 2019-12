Bleibt Flick weiter Bayern-Trainer? Rummenigge kündigt Gespräch an - Entscheidung wohl gefallen

Bleibt Hansi Flick Trainer beim FC Bayern? Die Entscheidung wird am Sonntag fallen. Karl-Heinz Rummenigge hat sich klar geäußert.

Update vom 22. Dezember 2019: Lange wurde spekuliert, wie es beim FC Bayern auf der Trainerbank weitergeht. Am Sonntagmittag hat der Rekordmeister offiziell seine Entscheidung zu der Zukunft von Hansi Flick bekannt gegeben.

Update vom 21. Dezember 2019, 18.34 Uhr: Wie angekündigt werden sich die Bayern-Bosse mit Hansi Flick nach der letzten Hinrunden-Partie zusammensetzen. Nach dem glücklichen, aber auch verdienten 2:0-Sieg mit einem abermaligen Zirkzee-Treffer gegen den VfL Wolfsburg äußerten sich nun die Protagonisten dazu.

„Es spricht absolut nichts dagegen“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei Sky auf die Frage, ob Flick nach der Winterpause noch als Trainer auf der Bayern-Bank sitzen werde. „Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft, der Spielqualität sehr zufrieden. Die Ergebnisse sind auch sehr gut. Er macht einen guten Job“, betonte Rummenigge, der ein abschließendes Gespräch mit Flick für Sonntag ankündigte.

Flick hielt sich mit einer Prognose noch zurück. „Wir werden Sonntag die Zeit finden, uns zusammenzusetzen. Ich bin nicht auf dem Sprung, ich habe Sonntag noch Zeit, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht“, sagte der 54-Jährige.

München - Wieder einmal hat der FC Bayern eine turbulente Hinrunde erlebt. Nach einem ordentlichen Start zu Beginn der Saison kam abermals die Herbstkrise - dieses Mal musste Niko Kovac nach einem 1:5 gegen Eintracht Frankfurt aber seine Koffer packen.

+ Bleibt Hansi Flick Trainer beim FC Bayern? Die Entscheidung wird wohl am kommenden Wochenende fallen. © dpa / Jan Woitas

Hansi Flick sprang interimsmäßig ein und führte das wankende Bayern-Schiff anschließend wieder in ruhigeres Fahrwasser. Auch wenn die Herbstmeisterschaft in dieser Spielzeit vor den abschließenden Partien beim SC Freiburg (Mittwoch) und gegen den VfL Wolfsburg (Samstag) nicht mehr drin ist, zogen die Bayern unter Flick als erstes deutsches Team in der Champions League mit sechs Siegen in der Gruppenphase in die K.o.-Runde ein.