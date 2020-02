Pressekonferenz beim FC Bayern: Flick nennt Jungstar als Lewandowski-Ersatz - und macht Druck auf Coutinho

PK zum Spiel gegen Hoffenheim

Pressekonferenz beim FC Bayern: Hansi Flick wird verraten, wie er den Ausfall von Robert Lewandowski gegen 1899 Hoffenheim kompensieren will - der Live-Ticker zur PK aus München.

Der FC Bayern* muss am Samstag (15.30 Uhr) bei 1899 Hoffenheim ran.

ran. Robert Lewandowski* wird dem Rekordmeister wochenlang fehlen - wie will Trainer Hansi Flick* den polnischen Superstar ersetzen?

Verfolgen Sie die FCB-PK am Freitag ab 12.30 Uhr hier imLive-Ticker.

>>> Ticker aktualisieren <<<

12.42 Uhr:

12.40 Uhr: Flick über einen Einsatz von Coutinho: „Philippe wird spielen. Er hat die Chance, sich zu integrieren. Im Training macht er das sehr gut. Es ist wichtig für ihn, dass er Spiele hat. Dafür, dass der Knoten platzt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.“

12.38 Uhr: Flick über Zirkzee als Startelf-Kandidat: „Wir brauchen ihn im Kader, weil wir auf der Position nicht reich gesegnet sind.“

12.37 Uhr: Flick über die Verpflichtung eines Stürmers: „Nach der aktuellen Situation muss sich der Verein Gedanken machen, wie er sich da aufzustellen hat. Das ist im Moment nicht mein Thema.“

12.35 Uhr: Flick über mögliche Back-ups für Lewandowski: „Thomas (Müller, d. Red.) könnte auch auf der Position spielen. Wir haben die eine oder andere Option, das zu lösen. Auch Joshua Zirkzee wird als Spieler des Kaders in die Überlegungen mit einbezogen.“

12.33 Uhr: Hansi Flick über die verletzten Spieler Kingsley Coman und Robert Lewandowski: „Bei Kingsley hoffen wir, dass er nur fünf Tage ausfällt. Bei Robert sieht es anders aus. Er hat die letzten Spiele gezeigt, dass er sich komplett in die Mannschaft einfügt. Er ist ein Impulsgeber, wenn wir gegen den Ball agieren. Wir müssen als Mannschaft jetzt noch enger zusammenrücken.“

12.30 Uhr: Los geht es an der Säbener 51!

12.25 Uhr: Das kleine Presseräumchen an der Säbener Straße füllt sich. Gleich geht es los mit Bayern-Trainer Hansi Flick.

12.10 Uhr: Als Hansi Flick vor zwei Jahren 1899 Hoffenheim verließ, konnte sich wohl niemand vorstellen, wie er nun zurückkehrt: als Chefcoach des FC Bayern München mit Aussichten sogar auf das Triple.

Die Erinnerungen des 55-Jährigen bei seiner Rückkehr am Samstag (15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) ins Kraichgau dürften nicht nur positiv sein.

Flick musste damals nach nur acht Monaten wieder gehen, angelegt war sein Engagement nahe seiner Heimatstadt Heidelberg eigentlich auf fünf Jahre.

Doch im Dreieck zwischen Sportchef Alexander Rosen, Trainer Julian Nagelsmann und den anderen Geschäftsführern fandFlick seinerzeit nie seine Rolle. Zuvor hatte der einstige Bayern-Profi die Badener von 2000 bis 2005 trainiert, ehe die TSG in der Ära Ralf Rangnick bis in die Bundesliga durchstartete - in der man nun wieder aufeinandertrifft.

11.50 Uhr: Robert Lewandowski droht mehrere Wochen auszufallen. Auch in der letzten Transferperiode hat der FC Bayern keinen Back-up für den polnischen Angreifer geholt.

Wir wollen von unseren Usern/Lesern wissen: Rächt sich das nun für den Rekordmeister? Nehmen Sie an unserer Umfrage oben teil.

FC Bayern unter Hansi Flick: Bemerkenswerte Bilanz der Münchner

11.30 Uhr: Der Punkteschnitt von Hansi Flick beim FC Bayern beeindruckt. 2,56 Punkte haben die Münchner unter dem einstigen Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw und Nachfolger Niko Kovac geholt.

Das ist mehr als bemerkenswert. In den vergangenen zwölf Pflichtspielen gab der Rekordmeister einzig beim 0:0 gegen RB Leipzig überhaupt Punkte ab. Das sind allesamt Argumente für eine Weiterbeschäftigung an der Säbener Straße.

10.55 Uhr: DieBayern marschieren inChampions League und Bundesliga. National haben die Münchner am Wochenende die nächste Chance, sich im Meister-Duell mit RB Leipzig und dem BVB abzusetzen.

Oder ziehen die Sachsen stattdessen am Rekordmeister vorbei? Im Hinspiel gab es gegen 1899 Hoffenheim in München überraschend eine Niederlage.

Pressekonferenz mit Hansi Flick: Gibt es heute eine Verlängerung in München?

Update vom 28. Februar 2020, 10.30 Uhr: An diesem Freitag also spricht Hansi Flick an der Säbener Straße. Natürlich ist der Lewandowski-Ausfall ein Thema, aber auch, ob der 54-jährige Badener beim FC Bayern nun endlich einen langfristigen Vertrag unterschreiben und die kommende Saison planen darf.

+ Auf der Homepage des Rekordmeisters wurde der Donnerstag als PK-Termin angegeben. © Screenshot/fcbayern.com 12.59 Uhr: Update zur Pressekonferenz mit Hansi Flick. Diese findet nun offenbar erst am Freitag um 12.30 Uhr statt. Auf der Homepage des Rekordmeisters wurde zunächst der Donnerstag (13.30 Uhr) angegeben.

12.52 Uhr: In knapp einer halben Stunde geht‘s an der Säbener Straße los. Wir sind gespannt, was uns Hansi Flick so alles verraten wird.

+++ Hallo und herzlich willkommen zur Spieltags-PK mit Hansi Flick. Der FC Bayern trifft am 24. Spieltag auf die TSG Hoffenheim. Wie Trainer Flick den Ausfall von Robert Lewandowski kompensieren möchte, verrät er hoffentlich im Pressetalk ab 13.30 Uhr.

Live-Ticker zur FCB-PK: Wie will Flick den Ausfall von Lewandowski kompensieren?

München - Bis zum Mittwochnachmittag war die heile Welt des FC Bayern noch in bester Ordnung. Tabellenführer in der Bundesliga, nach dem 3:0 (0:0)-Erfolg beim FC Chelsea in der Champions League mit anderthalb Beinen im Viertelfinale - doch als der Rekordmeister am Mittwoch um 16.47 Uhr einen Tweet veröffentlichte, in dem bekanntgegeben wurde, dass Robert Lewandowski vier Wochen ausfallen wird, war der Schock groß.

ℹ️ @lewy_official erlitt beim gestrigen 3:0-Sieg des #FCBayern beim @ChelseaFC einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk. Die Ausfallzeit wird insgesamt rund vier Wochen betragen.#ComeBackStronger, Lewy!



https://t.co/YAyJVy49QS — FC Bayern München (@FCBayern) February 26, 2020

Ausgerechnet jetzt, wo es für den FC Bayern in die heiße Phase der Saison geht, fällt die Lebensversicherung aus. Nun darf man gespannt sein, wie Hansi Flick auf diesen Ausfall personell reagiert. Mit Ivan Perisic (Knöchelbruch) fällt ein möglicher Ersatzmann ebenfalls. Bringt er Serge Gnabry? Zieht er Thomas Müller vor? Auf all diese Fragen wird Trainer Flick* am Donnerstag hoffentlich eine Antwort geben.

Live-Ticker zur FCB-PK: Wie viel rotiert Flick?

Am Samstag geht es um 15.30 Uhr in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer befinden sich nach dem Abgang von Julian Nagelsmann aktuell im Umbruch. Es wird spannend zu sehen sein, ob die Bayern nach der Chelsea-Gala am Dienstag mit den Gegebenheiten in Hoffenheim klarkommen.

Aufgrund der Verletzungen - neben Lewandowski fällt auch Coman - ist Flick zu personellen Änderungen gezwungen. Der eine oder andere Star wird vermutlich auch eine Pause bekommen, da der FC Bayern am kommenden Dienstag im DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Schalke antreten muss.

Neben all den Verletzungen gibt es zumindest bei Leroy Sané Hoffnung auf ein baldiges Comeback. Außerdem verfolgte der Nationalspieler offenbar einen besonderen Plan mit dem FC Bayern.

Am Donnerstag (27. Februar) um 13.30 Uhr spricht Bayern-Coach Hansi Flick über die anstehende Partie bei der TSG Hoffenheim und die Verletzung von Robert Lewandowski.

smk

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Sven Hoppe