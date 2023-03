„Das zählt nun erstmal“: Bundestrainer Flick äußert sich über Trainer-Beben in München

Reaktionen zum DFB-Spiel

Das DFB-Team trifft in Mainz auf Peru. Spiel eins nach dem WM-Debakel. Allerdings steht aktuell eher der FC Bayern in Fußall-Deutschland im Fokus.

Mainz – Das WM-Debakel in der Wüste von Katar ist Geschichte. Das DFB-Team trifft im Spiel eins nach der WM 2022 auf Peru. Es soll eine neue Aufbruchstimmung im Hinblick auf die Heim-EM 2024 entstehen.

Allerdings hat Fußball-Deutschland derzeit nur ein Thema: Das Trainer-Beben beim FC Bayern! Am Samstag wurde Thomas Tuchel in München vorgestellt, nachdem Julian Nagelsmann am Freitag freigestellt wurde. Was sagt der Bundestrainer zu der ganzen Thematik? Wir werden es erfahren.

Natürlich steht auch der sportliche Aufgalopp der deutschen Fußballer im Fokus. Zumal Hansi Flick einige unbekannte Gesichter nominiert hat und auch gegen Peru aufgestellt hat.

+ Bundestrainer Hansi Flick lässt gegen Peru in neuem System spielen. © Imago/Beautiful Sports

Wir fassen für Sie die Stimmen aus dem ZDF und aus der Mixed Zone zusammen.

Hansi Flick (Bundestrainer) vor dem Spiel im ZDF über ...

... seine Erwartungen vor dem Spiel: „Wir haben die Woche sehr gut trainiert. Es kann nicht alles funktionieren. Aber wir wollen heute Leidenschaft. Es geht nicht um Perfektion. Wir wollen gewinnen. Jeder Sieg zahlt ein auf unser Selbstvertrauen.“

... Marius Wolf, der sein Debüt gibt: „Er hat die rechte Bahn unter Kontrolle, offensiv, wie defensiv. Er zeigt beim BVB tolle Leistungen.“

... das neue System mit zwei Angreifern: „Wir haben drei Stürmer eingeladen, wir wollen im März das System mit zwei Stürmern mal ausprobieren. Wir sind überzeugt davon, dass wir heute ein gutes Spiel machen werden.“

... die Gespräche mit den Bayern-Stars nach dem Trainer-Beben in München: „Was ich mit den Spielern gesprochen habe, bleibt unter uns. Es ist das erste Spiel nach der WM, wir sind in einer Bringschuld. Das zählt nun erstmal.“

... den Kontakt mit Thomas Tuchel: „Wir haben genauso Austausch. Der Kontakt, als er in Paris oder bei Chelsea war, war damals schon vorhanden. Ich werde den Kontakt suchen, das tue ich mit jedem Trainer. Das werde ich auch mit Thomas tun.“ (smk)

Rubriklistenbild: © Imago/Beautiful Sports