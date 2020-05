HSV voll fokussiert auf Bielefeld - Hecking warnt vor Klos und Ortega

Gipfeltreffen im Volksparkstadion

+ © Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance Der strenge Blick geht Richtung Spitzenspiel: HSV-Coach Dieter Hecking weiß, worauf es gegen Arminia Bielefeld ankommt. © Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Der HSV steht in der 2. Fußball-Bundesliga vor dem wegweisenden Spiel gegen Spitzenreiter Arminia Bielefeld. Rothosen-Coach Hecking warnt besonders vor zwei Spielern des Clubs von der Alm.

Hamburg - Der Hamburger SV muss schon wieder gegen einen starken Gegner ran. Am Sonntag kommt Arminia Bielefeld in die Stadt. Für das Hamburger Team bedeutet dies vor allem die Vorbereitung auf Knipser Fabian Klos und den spielstarken Torwart Stefan Ortega. Über den Plan von HSV-Coach Dieter Hecking berichtete 24hamburg.de am Mittwoch.

Der Hamburger SV ist aktuell trotz unentschieden in Fürth auf dem zweiten Platz. Einen Sieg gegen die Tabellenspitze Bielefeld ist extrem wichtig für die Hamburger.

* 24hamburg.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.