Bayern-Jungstar vorübergehend festgenommen

Es geht auch um seinen Instagram-Account

Kingsley Coman spielt seit 2015 beim FC Bayern.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde Kingsley Coman am Dienstag von der französischen Polizei festgenommen. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß. Im Verhör soll er seine Tätlichkeiten zugegeben haben.

Chessy - Bayern Münchens Jungstar Kingsley Coman ist am Montag wegen häuslicher Gewalt von der französischen Polizei in Chessy im Département Seine-et-Marne für mehrere Stunden festgenommen worden. Nach seinem Verhör wurde der Fußball-Nationalspieler wieder auf freien Fuß gesetzt. Dies berichteten französische Medien am Dienstag übereinstimmend.

Coman soll die Tätlichkeiten in dem Verhör zugegeben haben, mit einem Urteil ist frühestens im September zu rechnen. Die Frau wurde verletzt und für acht Tage krankgeschrieben.

Coman war nach Aussage des Staatsanwalts der Gemeinde Meaux von seiner ehemaligen Freundin angezeigt worden. Am Samstag und Montag soll es im Haus von Coman zu Streitigkeiten gekommen sein. Die frühere Lebensgefährtin hatte offenbar Comans Zugangsdaten für dessen Instagram-Account gestohlen und auf diesem eine Werbung platziert.

sid