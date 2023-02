„Sind bereits verurteilt“: Pep wittert Verschwörung der Premier League – City droht Zwangsabstieg

Steigen Bayerns Chancen auf Cancelo?

Die Premier League klagt Manchester City an. Guardiola wehrt sich und ist überzeugt von der Unschuld. Den Skyblues droht der Zwangsabstieg.

Update vom 10. Februar, 16.16 Uhr: Pep Guardiola hat auf die Klage gegen Manchester City reagiert. Der spanische Erfolgscoach wittert eine Verschwörung hinter den neu aufkommenden Anschuldigungen. Guardiola wirft den anderen englischen Teams sogar vor, die Liga bei einer Kampagne gegen die Citizens zu unterstützen.

Zur Erinnerung: Die Premier League hatte eine Untersuchung eingeleitet, um potenzielle Finanzverstöße der Skyblues zu prüfen. Zur Diskussion stand neben einer saftigen Geldstrafe, dem Aberkennen von sechs Premier-League-Titeln auch ein möglicher Zwangsabstieg des englischen Top-Klubs.

+ Pep Guardiola ist seit 2016 Teammanager bei Manchester City in der Premier League. © ImagoMartin Rickett

Manchester City: Pep Guardiola reagiert auf Klage der Premier League

„Wir haben das Glück, in einem wunderbaren Land zu leben, in dem jeder unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist. Wir hatten diese Gelegenheit nicht, wir sind bereits verurteilt“, sagte Pep am Freitag.

Der ehemalige Bayern-Coach beteuerte des Weiteren, er sei „vollkommen überzeugt von unserer Unschuld.“ Und machte der Premier League zugleich eine Kampfansage: „Wir werden uns verteidigen.“ Die Premier League werde „gute Anwälte brauchen.“ Entgegen seiner Aussage von 2020 (siehe Erstmeldung) versprach Guardiola diesmal Manchester City die Treue zu halten – zur Not auch in Liga 5. „Wir werden zurückkommen, kein Problem.“

Manchester City droht Zwangsabstieg: Steigen jetzt die Bayern-Chancen bei Cancelo?

Erstmeldung vom 7. Februar:

London – Manchester City steht eine heftige Strafe bevor. Die Premier League klagt die Skyblues an, in zahlreichen Fällen gegen die Regularien verstoßen zu haben. In den vergangenen Jahren hätte der achtmalige englische Meister falsche Angaben bei Ein- und Ausgaben gemacht. Neben einer Geldstrafe droht auch ein Zwangsabstieg. Pep Guardiola äußerte sich bereits zu den Vorfällen. Ein Abstieg könnte auch einen festen Transfer von João Cancelo zum FC Bayern München vereinfachen.

João Pedro Cavaco Cancelo * 27. Mai 1994 (28 Jahre) Größe: 1,82 m Marktwert: 70 Millionen Euro Nationalmannschaft: 41 Spiele / 7 Tore

Ausschluss aus der Champions League: UEFA verurteilte 2020 Manchester City wegen Financial Fairplay

Manchester City wird von der Premier League in zahlreichen Fällen der Bilanzfälschung beschuldigt. So habe der aktuelle Tabellenzweite beispielsweise zwischen 2009 und 2018 falsche Angaben zu Spieler- und Trainergehältern gemacht. Der ehemalige Cheftrainer Roberto Mancini soll neben seinem regulären Lohn, auch eine zweite, geheime Zahlung erhalten haben.

Zur Erinnerung: Bereits 2020 wurde der Scheichklub von der UEFA bezüglich Verstößen gegen das Financial Fairplay angeklagt und für schuldig befunden. Manchester City sollte daraufhin für zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen werden, doch der Verein legte vor dem Internationaler Sportgerichtshof (CAS) Berufung ein und erhielt Recht. Laut Statuten der UEFA wäre ein solcher Verstoß nach fünf Jahren bereits verjährt.

+ Droht Manchester City ein Personalbeben? Neben Pep Guardiola wäre bei einer harten Strafe wohl auch João Cancelo weg. © Imago/PA Images/MIS

Zwangsabstieg oder Aberkennung von Premier-League-Titeln? Manchester City drohen große Strafen

In der Premier League gibt es allerdings keine solche Verjährungsfrist. Laut dem Guardian handelt es sich bei den Verstößen, um „die größten Vergehen eines Vereins in der Geschichte.“ Dem Klub drohen neben einem saftigen Bußgeld auch sportliche Strafen: Ein Punkteabzug oder ein Zwangsabstieg gelten als ebenso möglich, wie eine Aberkennung der gesammelten Titel von 2008 bis heute. Das wären sechs der acht Premier-League-Titel.

Pep Guardiola kündigte Abschied von Manchester City an: „Wenn ihr mich anlügt, bin ich nicht mehr da“

In einer Pressekonferenz äußerte sich Pep Guardiola bereits 2020 zu den Vorwürfen. Nach Gesprächen mit den Verantwortlichen sagte der Erfolgs-Coach: „Sie (die Verantwortlichen) erklären es mir und ich glauben ihnen.“ Laut Guardiola hätte er anschließend gesagt: „Wenn ihr mich anlügt, bin ich am nächsten Tag nicht mehr da. Ich werde nicht mehr hier sein und ich werde nicht mehr euer Freund sein.“

Verträge der Manchester-City-Stars nur für Premier League gültig? Cancelo ablösefrei zum FC Bayern

Neben eines Abgangs von Guardiola droht den Skyblues bei einem Abstieg vermutlich ein Personalbeben. Die meisten Verträge des englischen Top-Klubs dürften nur für die erstklassige Premier League Gültigkeit besitzen. Bei den Top-Stars von Manchester City könnte somit fast jeder Spieler eine Option haben, den Klub bei einem Abstieg ablösefrei zu verlassen. So auch der aktuell zum FC Bayern verliehene João Cancelo.

Hasan Salihamidžić kündigte bereits an, dass die festgeschriebene Ablöse von 70-Millionen Euro nur schwer zu stemmen sei. Ein ablösefreier Transfer wäre da deutlich attraktiver.

