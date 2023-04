Guardiola-Ansage vor Bayern-Kracher: Haaland wieder fit – „Er wird bereit sein“

Champions League-Duell

Manchester City kann im Champions League-Duell mit dem FC Bayern München auf Erling Haaland setzen. Der Mittelstürmer ist wieder fit.

Manchester/München - Der Kracher im Viertelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Manchester City rückt immer näher. Zunächst ist Trainer Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft am 11. April zu Gast in England, bevor es eine Woche später zum alles entscheidenden Rückspiel in der Münchener Allianz Arena kommt.

Name Erling Haaland Alter 22 Verein Manchester City Position Mittelstürmer

FC Bayern München trifft in der Champions League auf Manchester City

Das Duell FC Bayern gegen Manchester City ist für viele Experten und Fans ein vorgezogenes Finale zwischen zwei der besten Teams in ganz Europa. Einer der beiden Klubs muss seine Hoffnungen auf den Gewinn der diesjährigen Champions League aber bereits nach dem Viertelfinale begraben.

„Natürlich wäre meine Amtszeit unvollständig, wenn wir die Trophäe nicht gewinnen. Wir haben es in der Vergangenheit schon mit all unserer Kraft versucht. Es ist die Trophäe, die wir nicht haben, und wir versuchen, sie zu gewinnen“, sagte City-Trainer Pep Guardiola zuletzt beim Pay-TV-Sender BT Sport. Der Spanier ordnet dem Triumph in der Königsklasse, die er zuletzt 2011 mit dem FC Barcelona gewinnen konnte, alles unter.

+ Pep Guardiola (l.) bestätigte, dass Erling Haaland wieder fit ist. © Imago

Sorgen machte ihm und allen Fans von Manchester City der Gesundheitszustand von Erling Haaland. Der Torjäger musste in der vergangenen Länderspielpause ohne Einsatz von der norwegischen Nationalmannschaft abreisen. Grund war eine Leistenverletzung, die den Angreifer zum Zuschauen zwang. Wie lange Haaland fehlen würde und ob er auch für das Bayern-Spiel ausfällt, war zunächst unklar.

FC Bayern München: Haaland bei Gegner City wieder fit

Guardiola gab nun aber ein Update auf der Pressekonferenz vor dem Premier League-Spiel gegen den FC Southampton. „Er hat die letzten zwei Tage trainiert, richtig gut. Er wird bereit sein“, sagte der City-Coach, der dabei sichtlich erleichtert wirkte. Damit steht auch einem Einsatz im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München nichts im Wege, sollte er nicht plötzlich einen Rückschlag erleiden.

Ob Haaland in Southampton direkt in der Startelf von Manchester City stehen wird oder geschont wird für das Duell gegen den FC Bayern München, behielt Guardiola dann doch für sich. Am Dienstag (11. April) gegen den FC Bayern wäre alles andere als ein Einsatz von Beginn an aber eine große Überraschung. (smr)

