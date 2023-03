Bayern-Sorgen werden größer: Abwehrchef de Ligt infiziert sich mit Virus – FCB-Bankdrücker nachnominiert

Defensivmann von der Nationalelf abgereist

Nachdem sich Jamal Musiala beim DFB-Team verletzt hatte, musste auch Matthijs de Ligt von der Nationalmannschaft abreisen. Ein Bayern-Profi wurde dafür nachnominiert.

München – Während der Länderspielpause hoffen die Vereinstrainer stets, dass ihre Nationalspieler unversehrt wieder zurückkehren. Auch Julian Nagelsmann bangt während der anderthalbwöchigen Unterbrechung um einige seiner Profis, sein Topscorer Jamal Musiala musste bereits mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel abreisen. Nun erwischte es auch Abwehrchef Matthijs de Ligt, der sich beim Nationalteam mit einem Virus infizierte. Dafür wurde sein Landsmann Ryan Gravenberch nachnominiert.

FC Bayern: Jamal Musiala verletzt – auch Matthijs de Ligt muss vom Nationalteam abreisen

In etwas mehr als einer Woche empfängt der FC Bayern den neuen Tabellenführer Borussia Dortmund zum Spitzenspiel. Dabei sollten die Münchner möglichst nicht verlieren, ansonsten würden sich die Schwarz-Gelben mit vier Punkten vor den Bayern absetzen. Ob Jamal Musiala bis dahin fit wird, ist noch nicht sicher, de Ligt muss nun seine Infektion auskurieren.

Wie der niederländische Fußballverband am Donnerstag bekannt gab, ist der 23-Jährige einer von fünf Nationalspielern, die sich mit dem Virus ansteckten. Neben dem Sommerneuzugang der Bayern infizierten sich auch Joey Veerman und Bart Verbruggen sowie die beiden Premier-League-Legionäre Sven Botman und Cody Gakpo. Sie mussten geschlossen das Trainingslager verlassen.

FC Bayern: Matthijs de Ligt mit Virus infiziert – Ryan Gravenberch nachnominiert

Die Niederländer haben beim bevorstehenden EM-Qualifikationsspiel gleich den Vize-Weltmeister Frankreich im Stade France vor der Brust. Für das wichtige Duell musste Bondscoach Ronald Koeman also einige Spieler nachnominieren, neben Kjell Scherpen von Vitesse Arnheim und Stefan de Vrij von Inter Mailand berücksichtigte der Nationaltrainer auch einen Bayern-Profi.

Ryan Gravenberch spielt beim FC Bayern zwar nur eine untergeordnete Rolle – und das, obwohl er erst im Sommer für 18,5 Millionen Euro von Ajax zum Bundesliga-Primus wechselte. Von 25 möglichen Einsätzen in der Liga bestritt er beispielsweise nur 15 Partien, dabei stand er jedoch nie mehr als eine Halbzeit auf dem Feld. Dennoch ist Koeman von seinen Qualitäten überzeugt und nominierte ihn für das Auswärtsspiel in Frankreich und das Heimspiel in Rotterdam gegen Gibraltar nach.

Vor Spitzenspiel mit dem BVB: Julian Nagelsmann muss auf wenige Ausfälle hoffen

Nagelsmann wird sich wohl für seinen Mittelfeldmann freuen, Gravenberch spielte bei seiner letzten Nominierung im September 2022 lediglich eine Minute gegen Belgien, sein vorletztes Länderspiel datiert vom November 2021. Dennoch wird sich der Cheftrainer Sorgen um seinen Akteur machen, der eigentlich mit den übrigen Daheimgebliebenen um Thomas Müller am Mittwoch in die neue Trainingswoche startete.

Nun muss Nagelsmann seinen übrigen Spielern die Daumen drücken, weitere Ausfälle wären mit Blick auf das Duell gegen Dortmund und den Titelkampf enorm schmerzhaft. Am 1. April will der 35-jährige Übungsleiter immerhin die bestmögliche Truppe gegen den BVB auf den Platz schicken. (ajr)

