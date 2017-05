Glück für deutsche U20: Als Gruppendritter ins Achtelfinale

Nach Zittersieg gegen Vanuatu

Die deutsche U20-Nationalmannschaft steht bei der WM in Südkorea im Achtelfinale.

Seoul - Nach den ersten zwei Spielen der übrigen Gruppen am Sonntag steht fest, dass die Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier zu den vier besten Gruppendritten gehört und damit in die K.o.-Runde einzieht. Dort treffen die Nachwuchs-Fußballer am Mittwoch auf den Sieger der Gruppe C oder der Gruppe D. Sambia hat die Gruppe C gewonnen, in der Gruppe D liegt Uruguay vorne.

Die DFB-Auswahl hatte am Freitag ihr letzten Gruppenspiel knapp mit 3:2 (2:0) gegen WM-Debütant Vanuatu gewonnen. Das Team beendete die Vorrunde mit vier Punkten aus drei Partien und einem negativen Torverhältnis auf Rang drei. Es ziehen allerdings auch die vier besten der sechs Gruppendritten in das Achtelfinale ein.

