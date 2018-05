Trotz Rückenverletzung - Özil gibt Entwarnung für die WM

„Ich werde rechtzeitig wieder fit“

+ © dpa / . Mesut Özil (Mitte) im neuen DFB-WM-Trikot, zusammen mit Toni Kroos (l.) und Mats Hummels. © dpa / .

Am Morgen sah alles nach dem nächsten Ausfall für Joachim Löw bei der Fußball-WM 2018 in Russland aus. Doch Weltmeister Mesut Özil dementiert nun entsprechende Berichte: Er brauche bis zur WM nur Eines...

London - In rund einer Woche wird Bundestrainer Joachim Löw den vorläufigen Kader für die Fußball-WM 2018 in Russland bekanntgeben. Einer, der gesetzt sein dürfte, ist Mesut Özil - eigentlich. Denn dem Weltmeister von 2014 schien der verletzungsbedingte Ausfall für das Turnier zu drohen. Wie die britische Sun am Montagmorgen berichtete, leidet der 29-jährige Mittelfeldspieler des FC Arsenal an einer mysteriösen, vielleicht sogar chronischen Rückenverletzung.

Nun gibt der Nationalspieler aber Entwarnung: "Es ist jammerschade, aber ich habe am Sonntag wegen einer Rückenverletzung nicht spielen können. Ich brauche ein wenig Zeit, aber ich werde rechtzeitig zur WM wieder fit", schrieb der 29-Jährige bei Instagram.

Für den FC Arsenal wird der Offensivspieler hingegen in dieser Saison wohl nicht mehr auflaufen. "Ich denke, dass er diese Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird", sagte Teammanager Arsene Wenger am Rande seines letzten Heimspiels mit den Gunners am Sonntag gegen den FC Burnley (5:0): "Seine Rückenprobleme sind wiedergekehrt. Wie lange er raus ist - ich weiß es nicht."

Auch mit Özil hat BUndestrainer Löw Verletzungssorgen

Özil stand gegen Burnley nicht im Kader der Londoner. In den beiden Halbfinalpartien der Europa League gegen Atletico Madrid spielte der Mittelfeldakteur unauffällig. In der Liga kam Özil zuletzt am 1. April beim 3:2-Erfolg gegen den FC Southampton zum Einsatz.

Bundestrainer Joachim Löw hat bereits einige Verletzungssorgen. Er bangt unter anderem um den Einsatz der Weltmeister Manuel Neuer und Jerome Boateng von Rekordmeister Bayern München. Zudem fallen Hoffenheims Serge Gnabry und Gladbachs Lars Stindl sicher für die Endrunde in Russland aus.

Wen nominiert Joachim Löw garantiert? Wer hat gute Chancen? Wer wackelt? Und wer muss wohl zu Hause bleiben? In unserer Übersicht erfahren Sie es.

fw/phk/sid