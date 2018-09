Vergabe der EM 2024 im Live-Ticker: Erhält Deutschland den Zuschlag? Lahm optimistisch

UEFA gibt Entscheidung bekannt

Heute fällt in Nyon die Entscheidung über die Vergabe der EM 2024 zwischen Deutschland und der Türkei. Alle Infos hier im Live-Ticker.

Am Donnerstag, dem 27. September 2018, fällt im schweizerischen Nyon die Entscheidung um die Vergabe der EM 2024 zwischen Deutschland und der Türkei.

Sollte der DFB den Zuschlag erhalten, wäre es nach 1988 das zweite Mal, dass Deutschland eine Fußball-Europameisterschaft ausrichtet.

11.57 Uhr: Özcan Mutlu, der Grünen-Abgeordnete, hat sich zur Vergabe geäußert.

11.03 Uhr: Fußball-Deutschland drückt die Daumen, dass die Europameisterschaft 2024 in der Bundesrepublik stattfindet.

Benedikt Höwedes schreibt bei Twitter: „Holt euch das Ding! Eine Hammer-Bewerbung!“

Auch Bayern-Profi Mats Hummels hofft, dass Deutschland den Zuschlag erhält.

Hans Sarpei: „Wenn Deutschland die #Euro2024 holt, kann ich endlich Europameister im eigenen Land werden! Drücke alle Daumen!“

Wenn Deutschland die #Euro2024 holt, kann ich endlich Europameister im eigenen Land werden! Drücke alle Daumen! #UnitedByFootball pic.twitter.com/4bSurJLG0b — Hans Sarpei (@HansSarpei) 27. September 2018

10.58 Uhr: Übrigens: Da statt der zunächst erwarteten 18 nur 17 Wahlleute anwesend sind, kann es zu keiner Patt-Situation kommen. Hätte es diese gegeben, hätte laut UEFA-Regularien das Votum von Verbands-Präsident Aleksander Ceferin entschieden, der dem Vernehmen nach für Deutschland ist.

EM 2024: Agnelli stimmt eventuell nicht über Vergabe ab

10.55 Uhr: Andrea Agnelli, der Präsident von Juventus Turin, ist auch dabei? Richtig gelesen, das geht aus der Teilnehmerliste der UEFA hervor. Bis zuletzt stand die Teilnahme des 42-Jährigen in Frage; es wurde berichtet, der Italiener sei terminlich verhindert. Wie Bild berichtet, hat Agnelli Bedenken abzustimmen, weil er eine türkische Lebensgefährtin hat.

10.52 Uhr: Wer entscheidet eigentlich über den Ausrichter der EM 2024? Wahlberechtigt und anwesend sind: Aleksander Ceferin (Slowenien), Karl-Erik Nilsson (Schweden), Fernando Gomes (Portugal), Grigori Surkis (Ukraine), Michele Uva (Italien), David Gill (England), Zbigniew Boniek (Polen), Sandor Csanyi (Ungarn), John Delaney (Irland), Peter Gilliéron (Schweiz), Florence Hardouin (Frankreich), Juan Luis Larrea Sarobe (Spanien), Borislaw Michajlow (Bulgarien), Davor Suker (Kroatien), Michael van Praag (Niederlande), Andrea Agnelli (Italien), Ivan Gazidis (Großbritannien)

EM 2024: Lahm zeigt sich optimistisch über Vergabe an Deutschland

10.50 Uhr: Der Deutsche Fußball-Bund kann bei der Vergabe der Fußball-EM 2024 seine Bewerbung zuerst vor den Wahlleuten aus der UEFA-Exekutive präsentieren. Per Losentscheid erhielt der DFB den Vortritt vor Mitbewerber Türkei, der anschließend an der Reihe ist. Das teilte die Europäische Fußball-Union nach Start der Sitzung des Exekutivkomitees mit. Der Beginn der Präsentationen ist für 13.00 Uhr geplant.

10.38 Uhr: Philipp Lahm hat sich am Donnerstagmorgen auf seinem Twitter-Kanal per Video zu Wort gemeldet und gibt sich optimistisch. Dennoch: Es liege nun nicht mehr in den eigenen Händen, betont Lahm. Hier sehen Sie im Video die komplette Aussage:

+++ Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Ticker zur Vergabe der EM 2024! Erhält Deutschland in Nyon den Zuschlag oder setzt sich doch die Türkei durch? Ab ca. 14.45 Uhr werden die Bewerbungen präsentiert.

Vergabe der EM 2024 im Live-Ticker: Setzt sich der Favorit Deutschland durch?

Nyon - Trägt Deutschland nach 1988 erneut eine Europameisterschaft im eigenen Land aus? Für den DFB ist der 27. September das wichtigste Datum in diesem Jahr, wie Verbandspräsident Reinhard Grindel betonte. Ähnlich dürfte allerdings auch die Konkurrenz aus der Türkei denken. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte es zur Chefsache erklärt, das Fußball-Ereignis in das eigene Land zu holen.

Was ist zu erwarten? Zunächst werden beide Fußballverbände ein Bewerbungsvideo zeigen und anschließend für Fragen des Exekutivkomitees zur Verfügung stehen. Die endgültige Vergabe wird nicht vor 14.45 Uhr bekannt gegeben, wie die UEFA mitteilte. Abstimmen dürfen die einzelnen Verbandschefs, sollte am Ende allerdings Gleichstand herrschen, muss UEFA-Präsident Aleksander Ceferin eine Entscheidung treffen.

Auch interessant: Erhält tatsächlich Deutschland die Ausrichtung der EM 2024, wird Ex-Bayern-Profi Philipp Lahm Chef des Organisationskomitees und somit Nachfolger von Franz Beckenbauer, der bei der WM 2006 federführend war.

Wir tickern die Vergabe live mit und halten Sie auf dem Laufenden, wer am Ende den Zuschlag erhält!

